Kurioser Fall in OÖ

Darf man in einem Polizeiauto Beamte beschimpfen?

Oberösterreich
07.01.2026 09:00
Der Akt rund um die verbalen Entgleisungen eines Oberösterreichers landete beim ...
Der Akt rund um die verbalen Entgleisungen eines Oberösterreichers landete beim Landesverwaltungsgericht.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Kurioser Fall! Ein Oberösterreicher legte Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht ein, weil er überzeugt war, Polizisten nicht im öffentlichen Raum, sondern „nur“ im Polizeiauto beleidigt zu haben. Die „Krone“ weiß, wie das Gericht darüber entschieden hat.

„Der Kiwara, so ein Trottel!“ Diese Aussage brachte einem Mann aus dem Zentralraum nicht nur eine Geldstrafe in Höhe von 200 Euro ein, sondern beschäftigte letzten Endes sogar das Landesverwaltungsgericht. Denn der „Verbalakrobat“ wollte die Strafe nicht hinnehmen, da er die Beleidigungen vergangenen Juni in Neuhofen an der Krems seiner Meinung nach nicht im öffentlichen Raum ausgesprochen habe.

Porträt von Andrea Kloimstein
Andrea Kloimstein
Folgen Sie uns auf