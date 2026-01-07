Darf man in einem Polizeiauto Beamte beschimpfen?

„Der Kiwara, so ein Trottel!“ Diese Aussage brachte einem Mann aus dem Zentralraum nicht nur eine Geldstrafe in Höhe von 200 Euro ein, sondern beschäftigte letzten Endes sogar das Landesverwaltungsgericht. Denn der „Verbalakrobat“ wollte die Strafe nicht hinnehmen, da er die Beleidigungen vergangenen Juni in Neuhofen an der Krems seiner Meinung nach nicht im öffentlichen Raum ausgesprochen habe.