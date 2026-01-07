Frau zweimal von Auto überrollt, jetzt ist sie tot

Alles Hoffen war am Ende umsonst. Jene 89-jährige Linzerin, die am Montag von dem Auto eines 83-jährigen Lenkers gleich zweimal überrollt worden war, ist am Mittwoch im Linzer Unfallkrankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.
Am Montag gegen 8.30 Uhr war – wie berichtet – ein Linzer (83) mit seinem Auto rückwärts aus seiner Garage über den Gehsteig auf die Straße hinaus gefahren. Der Mann hatte beim Rückwärtsfahren aber die 89-jährige Fußgängerin übersehen, die gerade mit ihrem Rollator hinter dem Auto vorbeigegangen war.
Mit Auto mitgeschleift
Der Autofahrer stieß die Fußgängerin nieder und überrollte sie. Danach wechselte er laut Polizei noch in den Vorwärtsgang und überrollte die 89-Jährige ein zweites Mal, wobei sie ein paar Meter mit dem Auto mitgeschleift wurde. Der Mann gab an, nichts bemerkt zu haben.
Die schwer verletzte Linzerin wurde ins Unfallkrankenhaus gebracht, wo sie allerdings nun ihren Verletzungen erlag, wie die Landespolizeidirektion Linz bestätigt.
