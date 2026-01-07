Frau zweimal von Auto überrollt, jetzt ist sie tot

Am Montag gegen 8.30 Uhr war – wie berichtet – ein Linzer (83) mit seinem Auto rückwärts aus seiner Garage über den Gehsteig auf die Straße hinaus gefahren. Der Mann hatte beim Rückwärtsfahren aber die 89-jährige Fußgängerin übersehen, die gerade mit ihrem Rollator hinter dem Auto vorbeigegangen war.

Mit Auto mitgeschleift

Der Autofahrer stieß die Fußgängerin nieder und überrollte sie. Danach wechselte er laut Polizei noch in den Vorwärtsgang und überrollte die 89-Jährige ein zweites Mal, wobei sie ein paar Meter mit dem Auto mitgeschleift wurde. Der Mann gab an, nichts bemerkt zu haben.