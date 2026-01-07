Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama in Linz

Frau zweimal von Auto überrollt, jetzt ist sie tot

Oberösterreich
07.01.2026 11:52
Die Frau war mit einem Rollator unterwegs. (Symbolbild)
Die Frau war mit einem Rollator unterwegs. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)

Alles Hoffen war am Ende umsonst. Jene 89-jährige Linzerin, die am Montag von dem Auto eines 83-jährigen Lenkers gleich zweimal überrollt worden war, ist am Mittwoch im Linzer Unfallkrankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

0 Kommentare

Am Montag gegen 8.30 Uhr war – wie berichtet – ein Linzer (83) mit seinem Auto rückwärts aus seiner Garage über den Gehsteig auf die Straße hinaus gefahren. Der Mann hatte beim Rückwärtsfahren aber die 89-jährige Fußgängerin übersehen, die gerade mit ihrem Rollator hinter dem Auto vorbeigegangen war.

Mit Auto mitgeschleift
Der Autofahrer stieß die Fußgängerin nieder und überrollte sie. Danach wechselte er laut Polizei noch in den Vorwärtsgang und überrollte die 89-Jährige ein zweites Mal, wobei sie ein paar Meter mit dem Auto mitgeschleift wurde. Der Mann gab an, nichts bemerkt zu haben.

Lesen Sie auch:
Der Notarzt versorgte die schwer verletzte Fußgängerin.
Schwer verletzt
89-Jährige mit Rollator zweimal von Auto überrollt
05.01.2026

Die schwer verletzte Linzerin wurde ins Unfallkrankenhaus gebracht, wo sie allerdings nun ihren Verletzungen erlag, wie die Landespolizeidirektion Linz bestätigt.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Mögliches 2. Opfer
Feuerdrama in Messie-Haus: Frau kommt ums Leben
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
106.323 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
101.871 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.918 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Oberösterreich
Drama in Linz
Frau zweimal von Auto überrollt, jetzt ist sie tot
Verkauf ins Ausland?
Junge wollen seltener den Elternbetrieb übernehmen
Anrainer schlug Alarm
Feuer in Hallstatt: Holzhütte brannte nieder
Vertragskündigung
Tribüne Linz: Nach 12 Jahren droht das Aus
Krone Plus Logo
Kurioser Fall in OÖ
Darf man in einem Polizeiauto Beamte beschimpfen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf