Matratzenlager, Kameras und venezianischer Spiegel

Unglaubliche Rechtfertigungen

Die beiden Angeklagten wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit einvernommen. Auch tatgegenständliche Aufnahmen sollten den Schöffen gezeigt werden, um die Schwere der Taten vor Augen zu führen. Doch schon im Vorfeld zeigten beide weder Reue noch Unrechtsbewusstsein. So betonen beide, dass alles aufgebauscht, einvernehmlich und die Opfer über 14 Jahre alt gewesen seien. Der Jüngere betonte, ihm habe der Missbrauch, den er selbst erlebt hatte, ja auch nicht geschadet. Eine weitere haarsträubende Rechtfertigung: Ein Opfer, das zu Tatbeginn erst zwölf (!) Jahre alt gewesen sei, habe den Tätern wie ein Zuhälter andere Burschen und Jugendliche als Freier gebracht.