Wachsamer Passant machte auf Silobrand aufmerksam

Ein Bäcker entdeckte einen kleinen Brand in seinem Unternehmen und löschte diesen. Kurz darauf aber teilte ihm ein Passant mit, dass aus seinem Hackschnitzelsilo große Mengen Rauch austreten würden. Sechs Feuerwehren waren mit den aufwendigen Löscharbeiten beschäftigt.
Ein 50-jähriger Einheimischer entdeckte am Montag gegen 16 Uhr im Heizraum seines Bäckereibetriebes in Laakirchen einen kleinen Brand unter einem „Holzzerkleinerer“, welchen er zuerst selbst ablöschen konnte. Plötzlich kam ein Passant auf den Bäcker zu und teilte ihm mit, dass der Hackschnitzelsilo oben stark rauchen würde, woraufhin er die Feuerwehr verständigte.
Erfolg erst nach Leerung
Ein erster Versuch, das Feuer im geöffneten Silo von oben zu löschen, blieb ohne Erfolg. Daraufhin ordnete der Einsatzleiter der Feuerwehr die Räumung der Hackschnitzel aus dem Silo. Dabei wurden mehrere Glutnester abgelöscht. Insgesamt waren sechs Feuerwehren am Einsatz beteiligt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.