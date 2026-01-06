Wachsamer Passant machte auf Silobrand aufmerksam

Ein 50-jähriger Einheimischer entdeckte am Montag gegen 16 Uhr im Heizraum seines Bäckereibetriebes in Laakirchen einen kleinen Brand unter einem „Holzzerkleinerer“, welchen er zuerst selbst ablöschen konnte. Plötzlich kam ein Passant auf den Bäcker zu und teilte ihm mit, dass der Hackschnitzelsilo oben stark rauchen würde, woraufhin er die Feuerwehr verständigte.