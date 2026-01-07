Brand könnte Aus für jungen Rennfahrer bedeuten

Die Nachwuchs-Motorradhoffnung Jakob Rosenthaler (19) verlor zu Silvester sein Rennstall-Depot in St. Florian bei Linz bei einem Großbrand. Der Schaden ist nur schwer zu beziffern. Nun sammelt die Familie Spenden für einen Neuanfang – sonst könnte es das Ende seiner vielversprechenden Karriere bedeuten
„Wie jedes Jahr um diese Zeit waren wir in Spanien, als in der Silvesternacht die Nachricht kam, dass der Stadel, in dem wir eingemietet sind, abgebrannt ist“, ist Klaus Rosenthaler, der Vater von Jakob (19), immer noch fassungslos. Der „Rennstall“ in St. Florian bei Linz wurde ein Raub der Flammen – die „Krone“ berichtete.
„Alles war da drinnen“
„Das war seine Basis für den Rennsport. Da war alles drinnen, was wir nicht mitgenommen haben – zwei Rennmaschinen, Teile, Spezialwerkzeug, Ausrüstung. Wir versuchen jetzt, den Schaden zu beziffern. Es waren viele spezielle Komponenten und Prototypen im Depot“, so der Vater. Die Brandursache ist noch unklar – ein erster Verdacht lautete aber, dass Feuerwerke den Holzbau angezündet haben könnten.
Wir sind fassungslos, müssen das erst einmal verarbeiten und den Schaden beziffern. In dem Stadel war fast die gesamte Ausrüstung. Das ist jetzt alles zerstört.
Klaus Rosenthaler, Vater von Jakob (19)
„Könnte ein Ende bedeuten“
Das große Problem: „Es war leider Gottes nichts versichert. Das war nie ein Thema – ein großer Fehler“, ist sich Klaus Rosenthaler schmerzlich bewusst. Während er von Spanien aus alles regelt, und mit dem Sohn weitertrainiert – sie könnten daheim auch nichts ausrichten – hält Jakobs Schwester Eva die Stellung: „Mein Bruder hat unermüdlich für seine Motorsportkarriere gekämpft und sich einen Namen gemacht, aber dieser Rückschlag könnte ein Ende bedeuten.“ In seinem Namen startete sie eine Spendenaktion auf der Plattform „GoFundMe“, um den finanziellen Schaden zumindest abzufedern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.