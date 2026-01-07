Brand könnte Aus für jungen Rennfahrer bedeuten

„Könnte ein Ende bedeuten“

Das große Problem: „Es war leider Gottes nichts versichert. Das war nie ein Thema – ein großer Fehler“, ist sich Klaus Rosenthaler schmerzlich bewusst. Während er von Spanien aus alles regelt, und mit dem Sohn weitertrainiert – sie könnten daheim auch nichts ausrichten – hält Jakobs Schwester Eva die Stellung: „Mein Bruder hat unermüdlich für seine Motorsportkarriere gekämpft und sich einen Namen gemacht, aber dieser Rückschlag könnte ein Ende bedeuten.“ In seinem Namen startete sie eine Spendenaktion auf der Plattform „GoFundMe“, um den finanziellen Schaden zumindest abzufedern.