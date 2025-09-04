Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Forum

Was beschäftigt Staatsoberhäupter privat?

Community
04.09.2025 12:39
Führen offenbar auch privat interessante Gespräche: Chinas Xi Jinping und Russlands Wladimir ...
Führen offenbar auch privat interessante Gespräche: Chinas Xi Jinping und Russlands Wladimir Putin(Bild: AP/Kremlin Pool Photo via AP, File)

Oft sehen wir sie nur bei öffentlichen Auftritten, bei Banketten oder auf politischen Bühnen. Staats- und Regierungschefs präsentieren sich meist als unnahbare Figuren, deren Leben ganz der Politik gewidmet scheint. Doch was geschieht hinter verschlossenen Türen von Regierungsgebäuden oder Privatresidenzen? Welche Gedanken bewegen sie, wenn die Kameras ausgeschaltet sind und der politische Druck nachlässt?

0 Kommentare

Kürzlich sorgte ein abgehörtes Gespräch zwischen Wladimir Putin und Xi Jinping für Aufsehen, in dem sie über die Möglichkeit der Unsterblichkeit philosophierten. Ein ungewöhnliches Thema, das einen seltenen Einblick in die persönlichen Überlegungen dieser Männer bot. Während die Diskussion über Biotechnologie und Langlebigkeit vielleicht überraschend war, wirft sie eine weitere Frage auf: Was denkt man, wenn man im Grunde schon alles erreicht hat und wie gehen die Mächtigen mit den Ängsten, Träumen und Alltagssorgen um, die uns alle betreffen?

Bei der diesjährigen Parade zum Ende des Zweiten Weltkriegs in China waren viele Staats- und ...
Bei der diesjährigen Parade zum Ende des Zweiten Weltkriegs in China waren viele Staats- und Regierungschefs anwesend.(Bild: AFP/STR)

Wir möchten wissen, was Sie darüber denken. Welche privaten Themen, Ängste oder Hobbys könnten Ihrer Meinung nach die Mächtigsten der Welt beschäftigen? Glauben Sie, dass sie sich Sorgen um ihre Gesundheit machen, an ihre Familien denken oder sich in ganz alltäglichen Dingen verlieren? Und wie beeinflussen solche privaten Gedanken ihrer Ansicht nach die politischen Entscheidungen, die sie treffen? Teilen Sie Ihre Gedanken und Theorien mit uns, wir freuen uns auf Ihre Kommentare!

Porträt von Thomas Brauner
Thomas Brauner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wladimir PutinXi Jinping
Männer
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Donnerstag
Diese Übungen im Sitzen bringen es!
Schwarzjirg am Set
Ungeschminkt vor der Kamera? Kostet Überwindung!
Promis im Wandel
Mode-Ikonen, Hollywood-Drama & heiße Verwandlung
Folge von Mittwoch
Kraftvoll durchstarten: tägliche Bewegung für alle
„Wir können unser Glück kaum fassen“
Süße Baby-News
„GZSZ“-Star Anne Menden ist schwanger
Mehr Forum
Forum
Was stört Sie in den Öffis am meisten?
Forum
Woran muss unser Schulsystem arbeiten?
Forum
Wo müssen Sie aktuell sparen?
Forum
Schulzeit: Was würden Sie heute anders machen?
Forum
Sonntags shoppen: Was halten Sie davon?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.920 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
170.629 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
150.210 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1693 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1298 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1247 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Community
Krone Plus Logo
„Erlebnis einzigartig“
„Krone“-Leser bezwingen unseren Teamtorhüter!
Mitmachen & gewinnen
Zeigen Sie sich in Ihrer schönsten Tracht
Leserdebatte
„Schön wäre, arbeitende Illegale zu begnadigen!“
Leseraktion
Das war der „Krone“-Sommer 2025!
Forenecho
Automaten-Shops: „Warum geht’s bei Zigaretten?“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf