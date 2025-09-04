Was beschäftigt Staatsoberhäupter privat?

Kürzlich sorgte ein abgehörtes Gespräch zwischen Wladimir Putin und Xi Jinping für Aufsehen, in dem sie über die Möglichkeit der Unsterblichkeit philosophierten. Ein ungewöhnliches Thema, das einen seltenen Einblick in die persönlichen Überlegungen dieser Männer bot. Während die Diskussion über Biotechnologie und Langlebigkeit vielleicht überraschend war, wirft sie eine weitere Frage auf: Was denkt man, wenn man im Grunde schon alles erreicht hat und wie gehen die Mächtigen mit den Ängsten, Träumen und Alltagssorgen um, die uns alle betreffen?