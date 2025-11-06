Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fotos zeigen es

ÖSV-Ass ist bis über beide Ohren verliebt

Wintersport
06.11.2025 05:32
Para-Skiass Johannes Aigner rast mit nur acht Prozent Sehvermögen die Pisten hinunter.
Para-Skiass Johannes Aigner rast mit nur acht Prozent Sehvermögen die Pisten hinunter.(Bild: GEPA)

Er hat bei Großereignissen schon mehrere Goldmedaillen geholt und im Weltcup schon jede Menge Kristall geschürft. Mit seiner Freundin war dieser Skifahrer auch schon auf dem Opernball, sorgte bei der Eröffnung des gesellschaftlichen Mega-Events für Mega-Schlagzeilen. Auch nach mehreren Jahren Beziehung ist der Spitzenathlet  bis über beide Ohren verliebt. Das zeigte er unlängst auch mit Fotos auf seinem Instagram-Profil.

0 Kommentare

Die Rede ist von Johannes Aigner, der in der sehbeeinträchtigen Klasse einer der weltbesten Paraskifahrer der Welt ist. Bei den Paralympics 2022 in Peking gewann der Gloggnitzer 2 x Gold, 2 x Silber und 1 x Bronze. Bei Weltmeisterschaften räumte der 20-Jährige schon 4 x Gold und 4 x Silber ab. Dazu stehen schon etliche Weltcup-Kristallkugeln daheim.

Frühlingsgefühle im Herbst
Die größte Unterstützung für seine Erfolge ist seine langjährige Freundin Lena, mit der seit über zwei Jahren in Trattenbach im Bezirk Neunkirchen lebt. Dort entstanden jüngst auch romantische Fotos, die Johannes auf seinem Instagram-Profi veröffentlichte. Motto: Frühlingsgefühle im Herbst.

Johannes Aigner bei der ÖSV-Einkleidung mit Katharina Liensberger.
Johannes Aigner bei der ÖSV-Einkleidung mit Katharina Liensberger.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

In der gemeinsamen Wohnung ist „Joe“ der Handwerker für alles: „Ich eigne mir gerne verschiedene Dinge an, das macht mir Spaß. Trotz seiner Sehbeeinträchtigung hat er auch kein Problem mit dem Aufhängen von Lampen: „Man muss sich nur alles genau anschauen. Dann funktioniert es auch.“

Gitarre und Fotografie als große Hobbys
Seine berufliche Zukunft nach dem Skifahren sieht der Heeressportler in der IT-Branche. Smartphones und Computer repariert er schon seit vielen Jahren: „Man braucht dafür eine Feinmotorik in den Fingern, die habe ich.“ Die nützt ihm auch beim heiß geliebten Gitarrespielen.“

Ein weiteres großes Hobby von ihm ist die Fotografie. Beim Sommer-Interview im Stadtcafe Gloggnitz zeigte Johannes spektakuläre Motocross--Fotos: „Ich fotografiere Freunde und auch einen Cousin.“ Früher fuhr er auch selbst Motocross mit seinem früheren Guide Matteo Fleischmann: „Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Die Verletzungsgefahr ist zu groß. Und schließlich sind ja in dieser Saison die Paralympics.“

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
127.344 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
97.373 mal gelesen
Innenpolitik
„Hütte soll ruhig brennen“: In der SPÖ lodert es
76.143 mal gelesen
In der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße in der Wiener Innenstadt rauchen die Köpfe. Die Partei ...
Mehr Wintersport
Fotos zeigen es
ÖSV-Ass ist bis über beide Ohren verliebt
ÖSV-Ass:
„Wer sagt, er denkt noch nicht an Olympia, lügt“
Routinier fehlt, aber:
Skisprung-Ikone erkämpft sich Weltcup-Startplatz
Krone Plus Logo
Atomic-Rennchef:
„Dann kann sich Odi ein bisschen wärmer anziehen“
Ländle-Freestyler weiß
„Stand jetzt wäre ich bei Olympia dabei, aber…“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf