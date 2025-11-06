ÖSV-Ass ist bis über beide Ohren verliebt

Er hat bei Großereignissen schon mehrere Goldmedaillen geholt und im Weltcup schon jede Menge Kristall geschürft. Mit seiner Freundin war dieser Skifahrer auch schon auf dem Opernball, sorgte bei der Eröffnung des gesellschaftlichen Mega-Events für Mega-Schlagzeilen. Auch nach mehreren Jahren Beziehung ist der Spitzenathlet bis über beide Ohren verliebt. Das zeigte er unlängst auch mit Fotos auf seinem Instagram-Profil.
Die Rede ist von Johannes Aigner, der in der sehbeeinträchtigen Klasse einer der weltbesten Paraskifahrer der Welt ist. Bei den Paralympics 2022 in Peking gewann der Gloggnitzer 2 x Gold, 2 x Silber und 1 x Bronze. Bei Weltmeisterschaften räumte der 20-Jährige schon 4 x Gold und 4 x Silber ab. Dazu stehen schon etliche Weltcup-Kristallkugeln daheim.
Frühlingsgefühle im Herbst
Die größte Unterstützung für seine Erfolge ist seine langjährige Freundin Lena, mit der seit über zwei Jahren in Trattenbach im Bezirk Neunkirchen lebt. Dort entstanden jüngst auch romantische Fotos, die Johannes auf seinem Instagram-Profi veröffentlichte. Motto: Frühlingsgefühle im Herbst.
In der gemeinsamen Wohnung ist „Joe“ der Handwerker für alles: „Ich eigne mir gerne verschiedene Dinge an, das macht mir Spaß. Trotz seiner Sehbeeinträchtigung hat er auch kein Problem mit dem Aufhängen von Lampen: „Man muss sich nur alles genau anschauen. Dann funktioniert es auch.“
Gitarre und Fotografie als große Hobbys
Seine berufliche Zukunft nach dem Skifahren sieht der Heeressportler in der IT-Branche. Smartphones und Computer repariert er schon seit vielen Jahren: „Man braucht dafür eine Feinmotorik in den Fingern, die habe ich.“ Die nützt ihm auch beim heiß geliebten Gitarrespielen.“
Ein weiteres großes Hobby von ihm ist die Fotografie. Beim Sommer-Interview im Stadtcafe Gloggnitz zeigte Johannes spektakuläre Motocross--Fotos: „Ich fotografiere Freunde und auch einen Cousin.“ Früher fuhr er auch selbst Motocross mit seinem früheren Guide Matteo Fleischmann: „Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Die Verletzungsgefahr ist zu groß. Und schließlich sind ja in dieser Saison die Paralympics.“
