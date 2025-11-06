Vorteilswelt
The Running Man: Ein Wettlauf gegen die Welt

06.11.2025 05:00

Am 13. November startet das Remake des 80er Jahre Action Klassikers (damals mit Arnold Schwarzenegger) „The Running Man“ in den österreichischen Kinos. Genau richtig zum Filmstart verlost die „Krone“ ein tolles Filmpaket. 

In einer nahen Zukunft, ist The Running Man die meistgesehene Show im Fernsehen. Ein tödlicher Wettbewerb, in dem die Mitspieler, die man Runner nennt, 30 Tage lang überleben müssen, während sie von Profikillern gejagt werden. Dabei wird jede ihrer Bewegungen einem blutrünstigen Publikum live übertragen. Jeder Tag, den sie durchhalten, wird mit mehr Geld belohnt. Ben Richards (Glen Powell) stammt aus der Arbeiterklasse und versucht verzweifelt, seine kranke Tochter zu retten.

(Bild: © 2025 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.)
(Bild: © 2025 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.)

Daher lässt er sich von Dan Killian (Josh Brolin), dem charmanten, aber rücksichtslosen Produzenten der Show, als letzte Hoffnung überreden, bei dem Spiel mitzumachen. Bens Trotz, Instinkte und Mut machen ihn bald unerwartet zum Fan-Favoriten – und zu einer Bedrohung für das gesamte System. Während die Einschaltquoten durch die Decke gehen, steigt auch die Gefahr und Ben muss nicht nur die Jäger überlisten, sondern auch eine ganze Nation, die süchtig danach ist, ihn scheitern zu sehen.

(Bild: © 2025 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.)
(Bild: © 2025 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.)

Mitmachen und gewinnen
Ab dem 13. November ist das Remake des 80er Jahre Actionfilms in den Kinos und mit der „Krone“ können Sie passend dazu folgende tolle Preise gewinnen:

  • Ein „The Running Man“ Merchandise Paket bestehend aus einer Kappe, einer Jacke und einer „Money can‘t buy“ Tracking Watch
  • Zusätzlich erhält der Gewinner auch noch 1x2 Kinogutscheine für den Film „The Running Man“
(Bild: © 2025 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.)

Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil! Teilnahmeschluss ist der 13. November, 09:00 Uhr.

