Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trainer vor Rauswurf?

„Lachnummer Europas!“ Entsetzen nach CL-Pleite

Champions League
06.11.2025 05:48
Ajax Amsterdam ging auch zu Hause gegen Galatasaray Istanbul unter.
Ajax Amsterdam ging auch zu Hause gegen Galatasaray Istanbul unter.(Bild: EPA/OLAF KRAAK)

Mit null Punkten aus den ersten vier Spielen liegt Ajax Amsterdam, 2019 noch Halbfinalist in der „Königsklasse“, nur auf dem letzten Platz in der Champions-League-Ligaphase. In den Niederlanden herrscht nach der blamablen 0:3-Heimpleite gegen Galatasaray Istanbul am Mittwochabend Fassungslosigkeit.

0 Kommentare

Ajax Amsterdam sei die „Lachnummer Europas“, geht „De Telegraaf“ mit dem Team von Trainer John Heitinga hart ins Gericht. Nach der deutlichen Niederlage gegen die Türken und einem Torverhältnis von 1:14 bildet der vierfache Champions-League-Sieger aktuell nur das Schlusslicht.

Zum Auftakt hatte es ein 0:2 gegen Inter Mailand gegeben. Danach kassierten die Niederländer zwei Klatschen gegen Olympique Marseille (0:4) und Chelsea (1:5).

(Bild: AFP/JOHN THYS)

Fans fordern Konsequenzen
Kein Wunder, dass Heitinga, der Anfang Juli das Amt übernommen hatte, heftig in der Kritik steht. Auch in der heimischen Liga liegt der Hauptstadt-Klub nur auf Rang vier, hat nach elf Spieltagen acht Punkte Rückstand auf Leader Feyenoord Rotterdam und Verfolger PSV Eindhoven.

John Heitinga (re.)
John Heitinga (re.)(Bild: EPA/OLAF KRAAK)

Nach dem nächsten Champions-League-Rückschlag am Mittwoch sollen bereits die Fans den Rauswurf von Heitinga gefordert haben.

Lesen Sie auch:
Lamine Yamal (Mitte) und der FC Barcelona hatten Schwierigkeiten gegen Brügge.
Champions-League-Abend
Verrücktes Barca-Remis, BVB chancenlos gegen City
05.11.2025

Nun wartet Kellerduell
Ende November wartet am fünften Champions-League-Spieltag das Aufeinandertreffen mit Benfica Lissabon. Auch die Portugiesen konnten in dieser Spielzeit noch nicht anschreiben. Heißt: Beide Teams stehen bereits enorm unter Druck, bei einer weiteren Niederlage ist die Europacup-Saison gelaufen …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
EuropaNiederlande
Ajax AmsterdamGalatasaray IstanbulInter Mailand
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
127.344 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
97.373 mal gelesen
Innenpolitik
„Hütte soll ruhig brennen“: In der SPÖ lodert es
76.143 mal gelesen
In der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße in der Wiener Innenstadt rauchen die Köpfe. Die Partei ...
Mehr Champions League
Trainer vor Rauswurf?
„Lachnummer Europas!“ Entsetzen nach CL-Pleite
Champions-League-Abend
Verrücktes Barca-Remis, BVB chancenlos gegen City
Champions League
Chelsea & Villarreal blamieren sich bei Underdogs!
Nach Duell mit Bayern
Bitter für PSG! Trio fällt mehrere Wochen aus
Heftige Reaktion
„Verbrecher!“ Journalist droht Diaz nach Rot-Foul

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf