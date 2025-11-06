„Lachnummer Europas!“ Entsetzen nach CL-Pleite

Mit null Punkten aus den ersten vier Spielen liegt Ajax Amsterdam, 2019 noch Halbfinalist in der „Königsklasse“, nur auf dem letzten Platz in der Champions-League-Ligaphase. In den Niederlanden herrscht nach der blamablen 0:3-Heimpleite gegen Galatasaray Istanbul am Mittwochabend Fassungslosigkeit.