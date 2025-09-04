Mikro fängt Plausch zwischen Putin und Xi ein

„Mit 70 noch ein Kind“

„In der Vergangenheit war es selten, 70 Jahre alt zu werden, heutzutage sagt man, mit 70 sei man noch ein Kind“, so Xi auf Mandarin, der dahinter gehende Dolmetscher übersetzt. „Mit der Entwicklung von Biotechnologie können menschliche Organe laufend transplantiert werden, Menschen können im Alter jünger und womöglich sogar unsterblich werden“, antwortete Putin auf Russisch. Xi daraufhin laut Dolmetscher: „Die Vorhersagen sind, dass es in diesem Jahrhundert möglich sein könnte, 150 Jahre alt zu werden.“