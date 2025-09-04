Vorteilswelt
Makaberes Thema

Mikro fängt Plausch zwischen Putin und Xi ein

Außenpolitik
04.09.2025 11:09
Putin und Xi sprachen darüber, wie man sein Leben verlängern kann, Kim Jong-un hörte lächelnd ...
Putin und Xi sprachen darüber, wie man sein Leben verlängern kann, Kim Jong-un hörte lächelnd zu.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Zwei Langzeit-Autokraten, beide über 70, beide ohne Absicht, die Macht abzugeben, plaudern über Unsterblichkeit. So geschehen zwischen Wladimir Putin und Xi Jinping bei der Militärparade in Peking. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Organtransplantationen, Verjüngungstherapien und ein Leben bis ins Alter von 150 Jahren: Ein Mikrofon hat bei der Militärparade in Peking ein Gespräch zwischen Chinas Staatschef Xi und dem russischen Machthaber Putin über Unsterblichkeit eingefangen.

„Mit 70 noch ein Kind“
„In der Vergangenheit war es selten, 70 Jahre alt zu werden, heutzutage sagt man, mit 70 sei man noch ein Kind“, so Xi auf Mandarin, der dahinter gehende Dolmetscher übersetzt. „Mit der Entwicklung von Biotechnologie können menschliche Organe laufend transplantiert werden, Menschen können im Alter jünger und womöglich sogar unsterblich werden“, antwortete Putin auf Russisch. Xi daraufhin laut Dolmetscher: „Die Vorhersagen sind, dass es in diesem Jahrhundert möglich sein könnte, 150 Jahre alt zu werden.“

Gutgelaunter Kim hört zu
Ein Mikro des chinesischen Staatssenders CCTV fing das Gespräch während der Militärparade anlässlich des 80. Jahrestags der Kapitulation Japans zum Ende des Zweiten Weltkriegs ein. Xi und Putin schritten am Platz des himmlischen Friedens über den Roten Teppich und sprachen miteinander. Neben ihnen ging der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un, selbst nicht der Gesündeste, lächelte und schien dem Gespräch aufmerksam zuzuhören.

Putin bestätigte das Gespräch später. „Ich glaube, das war, als wir zu der Parade gingen, als der Vorsitzende (Xi) darüber sprach“, sagte der Kremlchef dazu. „Moderne Mittel – sowohl die Verbesserung der Gesundheit als auch medizinische Mittel, sogar alle möglichen operationellen Mittel hinsichtlich Organtransplantationen - erlauben es den Menschen, zu hoffen, dass das aktive Leben andauern wird, anders als heutzutage“, führte Putin aus.

Eine Laserwaffe und die Begleitung von Xi sorgten für besonderes Aufsehen.
„Sind unaufhaltsam“
Zeigt neues Kriegsgerät: Xi lässt Muskeln spielen
03.09.2025

Ewig an der Macht?
Xi und Putin sind 72 Jahre alt, im Oktober wird der russische Präsident 73. Die beiden Staatschefs haben bisher keine Anstalten gemacht, ihre Machtpositionen aufzugeben. Das Fabulieren über ihre eigene Unsterblichkeit mag darauf hindeuten, dass sie das auch in absehbarer Zukunft nicht zu tun gedenken.

Porträt von Matthias Fuchs
Matthias Fuchs
