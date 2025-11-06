Emotionale Szenen: Novak Djokovic weint bitterlich

Der ehemalige Tennisspieler und Trainer war Ende September im Alter von 86 Jahren in seiner Heimatstadt Opatija gestorben. 1970 hatte Pilic gemeinsam mit Pierre Barthes im Doppel die US Open gewonnen, drei Jahre später schaffte er es bei den French Open ins Einzelfinale, wo er sich jedoch Ilie Nastase geschlagen geben musste.