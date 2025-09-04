Maxi Taucher peilt bei den US Open das Double an

Am Donnerstagabend (MESZ) geht es nun gegen Ruben Harris (Eng) um den Einzug ins Einzelfinale. „Er ist mein Doppelpartner und ich habe schon öfters gegen ihn gespielt“, sagt Taucher. „Ich weiß, wie ich spielen muss und werde versuchen, gleich von Beginn an wieder Gas zu geben.“ Später wird der Ländle-Youngster dann an der Seite von Harris auch noch um den Einzug ins Doppelfinale kämpfen. Da heißen die Gegner Lucas John de Gouveia/Ryota Kawada (Eng/Jp).