Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Knieverletzung

Kraftkammer statt Chile: ÖSV-Dame bleibt daheim

Vorarlberg
04.09.2025 18:25
ÖSV-Abfahrerin Emily Schöpf entschied sich gegen den Flug nach Südamerika.
ÖSV-Abfahrerin Emily Schöpf entschied sich gegen den Flug nach Südamerika.(Bild: Rauch Fruchtsäfte/Marcel A. Mayer)

Für Ariane Rädler und Magdalena Egger – Zweitere ab sofort wieder mit Lech Zürs Tourismus als Kopfsponsor – ging es am Mittwoch in Richtung Chile, wo die rot-weiß-roten Speedladys bis Anfang Oktober ihre Trainingszelte aufschlagen. Zwei Vorarlbergerinnen fehlten aber beim Abflug...

0 Kommentare

Neben der Abfahrtsvizeweltmeisterin von 2023, Nina Ortlieb, die nach ihrem Schienbeinbruch vom Jänner dieses Jahres noch bis Mitte September mit einem Skicomeback zuwartet, fehlte noch eine zweite VSV-Athletin an Bord des Jets in Richtung Südamerika: Emily Schöpf.

„In Absprache mit meinen Trainern habe ich entschieden dieses Camp noch auszulassen“, erklärt die 25-jährige Polizeisportlerin, die sich voriges Jahr am letzten Tag des Chile-Trainingslagers bei einem harmlos aussehenden Ausrutscher im Super-G Kreuzband und Innenmeniskus im linken Knie gerissen hatte. „Ich fühle mich gut, möchte allerdings nochmals ganz bewusst zwei zusätzliche Wochen in einen Kondiblock investieren.“

Lesen Sie auch:
Am Dienstag, um kurz vor 7 Uhr, wagte Emily Schöpf ihre ersten Schwünge seit ihrem Kreuzbandriss ...
Nach Kreuzbandriss
ÖSV-Dame mit emotionalem Ski-Comeback in Sölden
20.06.2025

Erfolgreiches Skicomeback bereits im Juni
Bereits im Juni hatte die Siegerin der Europacup-Abfahrtsgesamtwertung 2023/ 24 ihr Comeback auf Skiern gegeben. „Die vier Tage, die ich dort am Stilfserjoch hatte, waren aber in erster Linie ein Rutschen und dazu da, um mich langsam wieder ans Gerät zu gewöhnen“, verrät die Montafonerin, die derzeit von den Trainer-Koryphäen Meini Tatschl und Christoph Alster in der Back-to-Race-Gruppe des ÖSV betreut wird. „Im August war ich dann nochmals gut zehn Tage auf Ski und konnte nicht nur die ersten Riesentorlauftrainings absolvieren, sondern auch zum ersten Mal seit vier Jahren schmerzfrei Slalom fahren.“

Emily Schöpf wird in den nächsten Tagen nochmals intensiv an ihrer Kondition arbeiten, will nach ...
Emily Schöpf wird in den nächsten Tagen nochmals intensiv an ihrer Kondition arbeiten, will nach ihrer Knieverletzung topfit sein.(Bild: Rauch Fruchtsäfte/Marcel A. Mayer)

Nach Kanada-Camp wartet St. Moritz-Quali
Ein Renn-Comeback auf den kurzen Skiern wird die „Rauch Racerin“ aber nicht geben, ihr Fokus liegt weiter klar auf Abfahrt und Super-G. „Der Plan ist, dass ich mich Stück für Stück herantaste und dann für das Kanada-Trainingslager, das wir ab 12. November in Nakiska und Panorama absolvieren werden, parat bin.“ Um dann in der Quali für den Weltcup-Speedauftakt in St. Moritz Mitte Dezember ein gewichtiges Wörtchen mitreden zu können... 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
16° / 23°
Symbol starker Regen
Bludenz
12° / 26°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
15° / 25°
Symbol bedeckt
Feldkirch
13° / 24°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
172.794 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
161.130 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
156.697 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1781 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1310 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1183 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Vorarlberg
Nach Knieverletzung
Kraftkammer statt Chile: ÖSV-Dame bleibt daheim
Ausgezeichnet
VCÖ-Mobilitätspreis für Elektrobus-Flotte
CO2-Entlastung
Spediteur Gebrüder Weiss setzt weiter auf E-Laster
Austro-Doppel stark
Schwärzler/Oberleitner im Tulln-Halbfinale
Zumtobel mit Problemen
Paradeunternehmen rutscht in die Verlustzone
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf