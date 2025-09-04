Kraftkammer statt Chile: ÖSV-Dame bleibt daheim

Erfolgreiches Skicomeback bereits im Juni

Bereits im Juni hatte die Siegerin der Europacup-Abfahrtsgesamtwertung 2023/ 24 ihr Comeback auf Skiern gegeben. „Die vier Tage, die ich dort am Stilfserjoch hatte, waren aber in erster Linie ein Rutschen und dazu da, um mich langsam wieder ans Gerät zu gewöhnen“, verrät die Montafonerin, die derzeit von den Trainer-Koryphäen Meini Tatschl und Christoph Alster in der Back-to-Race-Gruppe des ÖSV betreut wird. „Im August war ich dann nochmals gut zehn Tage auf Ski und konnte nicht nur die ersten Riesentorlauftrainings absolvieren, sondern auch zum ersten Mal seit vier Jahren schmerzfrei Slalom fahren.“