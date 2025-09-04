Schwärzler/Oberleitner im Tulln-Halbfinale

Im Einzelbewerb hatte Joel Schwärzler am Donnerstag beim ATP-100-Challenger in Tulln Pause – sein Viertelfinale gegen den Inder Sumit Nagal (ATP-Nr. 293) ist erst für Freitag angesetzt. Zeit zum Ausspannen blieb dem 19-jährigen Vorarlberger aber keine. An der Seite von Neil Oberleitner, mit dem er es bereits beim ATP-250-Turnier in Kitzbühel im Juli ins Finale geschafft hatte, ging es im Doppel-Viertelfinale gegen das Duo Tiago Pereira/Mats Hermans (Por/Hol).