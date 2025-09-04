Schwärzler/Oberleitner im Tulln-Halbfinale

Im Einzelbewerb hatte Joel Schwärzler am Donnerstag beim ATP-100-Challenger in Tulln Pause – sein Viertelfinale gegen den Inder Sumit Nagal (ATP-Nr. 293) ist erst für Freitag angesetzt. Zeit zum Ausspannen blieb dem 19-jährigen Vorarlberger aber keine. An der Seite von Neil Oberleitner, mit dem er es bereits beim ATP-250-Turnier in Kitzbühel im Juli ins Finale geschafft hatte, ging es im Doppel-Viertelfinale gegen das Duo Tiago Pereira/Mats Hermans (Por/Hol).
Die Partie, die im „No Ad“-Format gespielt wurde – bei 40:40 entscheidet der nächste Punkt – verlief im ersten Satz extrem ausgeglichen. Bis zum Stand von 5:5 fand keines der Teams eine Breakchance vor. Im elften Game konnten die Österreicher dann einen 15:40-Rückstand aufholen. Die Entscheidung fiel schließlich im Tiebreak und dort hatten die Lokalmatadore mit 7:5 das bessere Ende für sich.
Klare Sache im zweiten Satz
Schwung, den das Austro-Doppel eindrucksvoll in Durchgang zwei mitnahm, mit einem Break starteten und nach einem weiteren Break auf 4:0 davonzog. Ein Vorteil, den das Duo nicht mehr hergab und am Ende nach 1:10 Stunden als 7:6 (5), 6:2-Sieger vom Center Court ging. Im Halbfinale geht es nun gegen den Sieger der Partie zwischen Zdenek Kolar/Denys Molchanov (Tch/Ukr) und Luka Mikrut/Marko Topo (Kro/D).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.