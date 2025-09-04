Vorteilswelt
Austro-Doppel stark

Schwärzler/Oberleitner im Tulln-Halbfinale

Vorarlberg
04.09.2025 15:23
(Bild: Urbantschitsch Mario)

Im Einzelbewerb hatte Joel Schwärzler am Donnerstag beim ATP-100-Challenger in Tulln Pause – sein Viertelfinale gegen den Inder Sumit Nagal (ATP-Nr. 293) ist erst für Freitag angesetzt. Zeit zum Ausspannen blieb dem 19-jährigen Vorarlberger aber keine. An der Seite von Neil Oberleitner, mit dem er es bereits beim ATP-250-Turnier in Kitzbühel im Juli ins Finale geschafft hatte, ging es im Doppel-Viertelfinale gegen das Duo Tiago Pereira/Mats Hermans (Por/Hol).

Die Partie, die im „No Ad“-Format gespielt wurde – bei 40:40 entscheidet der nächste Punkt – verlief im ersten Satz extrem ausgeglichen. Bis zum Stand von 5:5 fand keines der Teams eine Breakchance vor. Im elften Game konnten die Österreicher dann einen 15:40-Rückstand aufholen. Die Entscheidung fiel schließlich im Tiebreak und dort hatten die Lokalmatadore mit 7:5 das bessere Ende für sich.

Joel Schwärzler und Neil Oberleitner
Turnier in Kitzbühel
Oberleitner/Schwärzler verlieren Doppel-Finale!
26.07.2025

Klare Sache im zweiten Satz
Schwung, den das Austro-Doppel eindrucksvoll in Durchgang zwei mitnahm, mit einem Break starteten und nach einem weiteren Break auf 4:0 davonzog. Ein Vorteil, den das Duo nicht mehr hergab und am Ende nach 1:10 Stunden als 7:6 (5), 6:2-Sieger vom Center Court ging. Im Halbfinale geht es nun gegen den Sieger der Partie zwischen Zdenek Kolar/Denys Molchanov (Tch/Ukr) und Luka Mikrut/Marko Topo (Kro/D).

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
