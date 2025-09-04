VCÖ-Mobilitätspreis für Elektrobus-Flotte

„Die Elektrifizierung der Busflotte ist ein wichtiger Meilenstein für die nachhaltige Mobilität und trägt wesentlich dazu bei, die Lebensqualität für die Menschen im Land weiter zu erhöhen“, sagte VCÖ-Experte Michael Schwendinger bei der Übergabe des Mobilitätspreises. Im Vergleich zu Diesel-Bussen verursachen Elektrobusse in ihrer Gesamtbilanz, inklusive der Fahrzeugherstellung, um 85 Prozent weniger CO2-Emissionen. In Summe werden die 141 Elektrobusse, die bis Mai 2026 auf Vorarlbergs Straßen rollen sollen, im Vergleich zu Dieselbussen fast 7100 Tonnen CO2 vermeiden. Zusätzlich stoßen die E-Busse keine Schadstoffe aus, was die Luftqualität verbessert – vor allem in belasteten Regionen wie Feldkirch oder Lustenau.