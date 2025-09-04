Paradeunternehmen rutscht in die Verlustzone

Umsatzrückgänge in fast allen Regionen

Wenig erbaulich an der Quartalsbilanz ist auch der Umstand, dass Zumtobel in fast allen Absatzmärkten Einbußen zu verzeichnen hatte. Teils starke Rückgänge gab es in Nord- und Westeuropa, vor allem in Großbritannien, in Süd- und Osteuropa und in den Regionen Asien und Pazifik. Einziger kleiner Lichtblick: Immerhin im deutschsprachigen Raum liefen die Geschäfte stabil. Ebenfalls positiv ist, dass die Kosten für Material und Personal gesunken sind. Dieser Effekt reichte allerdings nicht aus, um die Schließung des defizitären US-Standortes in Highland zu kompensieren, die mit immerhin 7,4 Millionen Euro negativ zu Buche schlug.