„Stille Nacht“: So gelingt das Fest musikalisch

Lieder für alle Könnerstufen

Die gute Nachricht für Selbersinger: Das heimische Liedgut ist reich an weihnachtlichen Melodien – für jede Könnerstufe. Der internationale Kassenschlager „Stille Nacht“ lässt sich wunderbar einstimmig singen, auch bei „Kling, Glöckchen“ oder „Süßer die Glocken nie klingen“ lässt sich wenig falsch machen. Wer sich an mehrstimmigen Sätzen versuchen mag, dem sei „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ ans Herz gelegt. Freunde des Volksliedes stimmen „Es wird scho glei dumpa“ an.