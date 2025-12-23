Einigung erzielt: Abgang bei Topklub Real Madrid!

Nur 99 Einsatzminuten

Damit wird eine WM-Teilnahme für Endrick wieder realistischer. Der Brasilianer hofft nun, in Frankreich reichlich Spielpraxis sammeln zu können. Für die „Königlichen“ kam er in dieser Saison auf lediglich drei Pflichtspieleinsätze und stand insgesamt nur99 Minuten auf dem Platz.