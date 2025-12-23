Einigung erzielt: Abgang bei Topklub Real Madrid!

Der Deal ist perfekt: Brasiliens Stürmer-Juwel Endrick wird den spanischen Topklub Real Madrid im Jänner verlassen und leihweise zum französischen Verein Olympique Lyon wechseln.
Der Abgang des 19-jährigen Angreifers hatte sich bereits in den vergangenen Wochen abgezeichnet, nun ist der Transfer offenbar fix: Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano und französische Medien berichten, haben sich Real Madrid und Olympique Lyon auf ein Leihgeschäft geeinigt.
Die Leihe läuft bis Juni 2026 – eine Kaufoption ist nicht Teil der Vereinbarung. Heißt: Im Juni wird Endrick nach Madrid zurückkehren. Lyon übernimmt die Hälfte seines Gehalts, zudem gibt’s auch eine spezielle Klausel bezüglich der Anzahl der garantierten Einsätze für den Jungspund.
Nur 99 Einsatzminuten
Damit wird eine WM-Teilnahme für Endrick wieder realistischer. Der Brasilianer hofft nun, in Frankreich reichlich Spielpraxis sammeln zu können. Für die „Königlichen“ kam er in dieser Saison auf lediglich drei Pflichtspieleinsätze und stand insgesamt nur99 Minuten auf dem Platz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.