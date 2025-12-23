Vorteilswelt
Der Deal ist perfekt

Einigung erzielt: Abgang bei Topklub Real Madrid!

Fußball International
23.12.2025 06:07
Endrick verabschiedet sich aus Madrid.
Endrick verabschiedet sich aus Madrid.(Bild: AFP/THOMAS COEX)

Der Deal ist perfekt: Brasiliens Stürmer-Juwel Endrick wird den spanischen Topklub Real Madrid im Jänner verlassen und leihweise zum französischen Verein Olympique Lyon wechseln.

Der Abgang des 19-jährigen Angreifers hatte sich bereits in den vergangenen Wochen abgezeichnet, nun ist der Transfer offenbar fix: Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano und französische Medien berichten, haben sich Real Madrid und Olympique Lyon auf ein Leihgeschäft geeinigt.

Die Leihe läuft bis Juni 2026 – eine Kaufoption ist nicht Teil der Vereinbarung. Heißt: Im Juni wird Endrick nach Madrid zurückkehren. Lyon übernimmt die Hälfte seines Gehalts, zudem gibt’s auch eine spezielle Klausel bezüglich der Anzahl der garantierten Einsätze für den Jungspund.

Nur 99 Einsatzminuten
Damit wird eine WM-Teilnahme für Endrick wieder realistischer. Der Brasilianer hofft nun, in Frankreich reichlich Spielpraxis sammeln zu können. Für die „Königlichen“ kam er in dieser Saison auf lediglich drei Pflichtspieleinsätze und stand insgesamt nur99 Minuten auf dem Platz.

