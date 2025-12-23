Ältester Fußball-Profi (58) findet neuen Klub

Unglaublich, aber wahr: Miura Kazuyoshi hat noch immer nicht genug! Der älteste Fußball-Profi der Welt denkt nicht ans Aufhören und wechselt noch einmal den Klub.
Wie japanische Medien berichten, schließt sich der 58-Jährige leihweise dem Drittligisten Fukushima United an. In der vergangenen Saison war Miura, der bei Yokohama FC unter Vertrag steht, an den Viertliga-Klub Atletico Suzuka verliehen worden.
Noch gibt’s keine offizielle Bestätigung, diese könnte jedoch am 11. Jänner folgen. Denn in den vergangenen Jahren waren Miuras Wechsel häufig an diesem Tag um 11.11 Uhr bekannt gegeben worden. Eine Anspielung auf die Rückennummer des Rekordmannes.
Legende in der Heimat
Miura, in seiner Heimat als „King Kazu“ verehrt, hatte seine Profikarriere 1986 beim brasilianischen Klub Santos begonnen. Als Stürmer absolvierte Miura 89 Länderspiele für Japan. Mit 55 Toren ist er der zweiterfolgreichste Nationalteam-Torschütze des Landes.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.