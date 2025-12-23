Vorteilswelt
Hat noch nicht genug

Ältester Fußball-Profi (58) findet neuen Klub

Fußball International
23.12.2025 06:39
Miura Kazuyoshi
Miura Kazuyoshi(Bild: AFP/APA/JIJI PRESS/STR)

Unglaublich, aber wahr: Miura Kazuyoshi hat noch immer nicht genug! Der älteste Fußball-Profi der Welt denkt nicht ans Aufhören und wechselt noch einmal den Klub.

Wie japanische Medien berichten, schließt sich der 58-Jährige leihweise dem Drittligisten Fukushima United an. In der vergangenen Saison war Miura, der bei Yokohama FC unter Vertrag steht, an den Viertliga-Klub Atletico Suzuka verliehen worden.

Noch gibt’s keine offizielle Bestätigung, diese könnte jedoch am 11. Jänner folgen. Denn in den vergangenen Jahren waren Miuras Wechsel häufig an diesem Tag um 11.11 Uhr bekannt gegeben worden. Eine Anspielung auf die Rückennummer des Rekordmannes. 

Legende in der Heimat
Miura, in seiner Heimat als „King Kazu“ verehrt, hatte seine Profikarriere 1986 beim brasilianischen Klub Santos begonnen. Als Stürmer absolvierte Miura 89 Länderspiele für Japan. Mit 55 Toren ist er der zweiterfolgreichste Nationalteam-Torschütze des Landes.

