Schonkost bedeutet nicht, strenge Diät zu halten!

Bei Magen-Darm-Problemen wie Übelkeit, Blähungen, Sodbrennen oder Verdauungsstörungen kann Schonkost helfen, die Symptome zu lindern. Fettarm, ungewürzt und auf keinen Fall gebraten – das gilt als klassische Variante, um durch veränderte Ernährungsgewohnheiten den Verdauungstrakt zu schonen. Häufig wird sie irrtümlich mit strengen Diäten gleichgesetzt. Dies kann – vor allem über mehrere Tage andauernd – rasch zu Vitamin- und Nährstoffmängeln führen.