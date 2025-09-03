Schonkost bedeutet nicht, strenge Diät zu halten!

Bei Beschwerden mit dem Verdauungstrakt wird oft Schonkost empfohlen. Doch was bedeutet dies eigentlich? Viele Menschen denken, sie müssten jetzt eine strenge Diät einhalten. Das ist jedoch falsch und schadet oft mehr, als es hilft.
Bei Magen-Darm-Problemen wie Übelkeit, Blähungen, Sodbrennen oder Verdauungsstörungen kann Schonkost helfen, die Symptome zu lindern. Fettarm, ungewürzt und auf keinen Fall gebraten – das gilt als klassische Variante, um durch veränderte Ernährungsgewohnheiten den Verdauungstrakt zu schonen. Häufig wird sie irrtümlich mit strengen Diäten gleichgesetzt. Dies kann – vor allem über mehrere Tage andauernd – rasch zu Vitamin- und Nährstoffmängeln führen.
Experten bevorzugen daher den Ausdruck „leichte Vollkost“. Denn es geht keinesfalls darum, zu hungern oder sich einseitig zu ernähren. Man darf prinzipiell alles essen, was man verträgt. Universalrezept gibt es da keines.
Jedoch sind bestimmte Lebensmittel schwer verdaulich und können bei vielen Menschen Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen. Dazu zählen etwa blähendes Gemüse (Kohl, Zwiebel, Hülsenfrüchte), unreifes Obst, Avocados und Zitrusfrüchte, fette oder frittierte Speisen, Eier, fetthaltige Milchprodukte, süße Speisen und Backwaren. Auch scharfe Gewürze sowie Getränke mit Kohlensäure und Alkohol gilt es eine Zeit lang zu meiden.
Sehr gut vertragen werden meist Karotten, Kürbis, Fenchel, Zucchini, Bananen, Melonen, Äpfel, fettarme Milchprodukte wie Magertopfen und Joghurt sowie Kartoffeln, Reis, Nudeln, Haferflocken oder auch mageres Fleisch (z.B. Huhn).
Doch auch auf die Zubereitung kommt es an. Dünsten, Dämpfen, Grillen oder Garen sind magenschonende Möglichkeiten. Nehmen Sie auch eher mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag ein, anstatt weniger großer. Dabei langsam essen und gut kauen. Der „Verdauungsschnaps“ ist ein Mythos – darauf sollten Sie unbedingt verzichten!
