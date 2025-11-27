„Fühle mich ein bisschen wie am ersten Schultag“

... die Aussage von Hermann Maier, Schwarz sei schon heuer ein Kandidat für den Gesamtweltcup: „Utopisch ist es nicht, aber für mich ehrlich gesagt sehr weit weg. Ich verschwende nicht einmal eine Sekunde an diese Gedanken. Solche Sachen kann man nicht planen, das muss von selber gehen. Und es braucht drei Disziplinen, in denen man regelmäßig auf das Podest fährt. Das ist im Slalom aktuell nicht der Fall und im Super-G habe ich keine Ahnung wo ich stehe – von daher ist das für mich derzeit kein Thema.“