„Krone“-Gewinner bezwingen Teamgoalie Schlager

Er werde es „wie Panenka“ angehen, sagte Florian Grois vor der Challenge. Wie Benjamin Priglinger hatte er über die „Krone“ die einmalige Chance auf ein Elfmeterschießen gegen Teamgoalie Alex Schlager samt tollen Preisen gewonnen – und lieferte dann auch richtig ab. Sehen Sie hier im Video (oben), wie es den beiden „Krone“-Gewinnern gegen den „sehr sympathischen“ Nationalteamkeeper ergangen ist.