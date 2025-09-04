Streit um Kinderbetreuung geht munter weiter

Mit dem Start des Kindergartenjahres rückt die Betreuung des Nachwuchses einmal mehr in den Mittelpunkt. Die Grünen sehen noch viel Aufholbedarf in Tirol und forderten am Dienstag 15.000 zusätzliche Betreuungsplätze in den kommenden zwei Jahren und erweiterte Öffnungszeiten. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in keinem anderen Bundesland so wenig gegeben – es gibt kurze Tagesöffnungszeiten und viel zu lange Schließzeiten“, heißt es.