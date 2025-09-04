Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rennen am Hochficht?

Ski-Weltcup soll zurück nach Oberösterreich kommen

Oberösterreich
04.09.2025 07:00
Kehrt der Ski-Weltcup schon bald zurück in die Skiarena Hochficht?
Kehrt der Ski-Weltcup schon bald zurück in die Skiarena Hochficht?(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Oberösterreich soll bereits 2026 ein Comeback im Ski-Weltcup feiern! Nachdem 2020 die Herren bisher zum letzten Mal in Hinterstoder gastierten, könnten im Land ob der Enns bereits Ende nächsten Jahres Damen-Rennen steigen – und zwar am Hochficht! Die FIS inspizierte bereits das Skigebiet hoch im Norden.

0 Kommentare

Mehr als fünf Jahre ist es her, als in Oberösterreich letztmals ein Ski-Weltcup ausgetragen wurde: Im Februar/März 2020 konnten in Hinterstoder die Herren-Rennen gerade noch vor Corona-Einbruch durchgebracht werden, feierten rund 14.000 Zuschauer unter anderem den Super-G-Sieg von Lokalmatador Vincent Kriechmayr.

2020 wurde in Hinterstoder Sieger Vincent Kriechmayr gefeiert
2020 wurde in Hinterstoder Sieger Vincent Kriechmayr gefeiert(Bild: GEPA)

Auch Herren-Rennen für Zukunft weiter Thema 
Nun sieht’s ganz danach aus, dass Oberösterreich wieder große Ski-Feste feiern kann, wohl schon im nächsten Jahr! Und zwar nicht bei den Herren – die man zwar nicht in den nächsten Jahren, aber in fernerer Zukunft wieder ins Stodertal holen will – sondern mit Rennen der Damen! Dieses Mal nicht in Hinterstoder, sondern am Hochficht!

Katharina Liensberger und Co. sollen schon 2026 am Hochficht ihre Schwünge ziehen.
Katharina Liensberger und Co. sollen schon 2026 am Hochficht ihre Schwünge ziehen.(Bild: Birbaumer Christof)

Rennen abwechselnd mit Semmering
Und so kommt’s: Österreich ist im FIS-Kalender der Damen für viele Jahre ein Weltcup-Slot in den Weihnachtsferien sicher. Im März wurde entschieden, dass in Lienz keine Rennen mehr steigen. Heuer springt am 28./29. Dezember der Semmering ein, der sich schon bisher mit Lienz abwechselte. Ab 2026 sollen die Rennen dann im Zwei-Jahres-Rhythmus am Hochficht steigen.

FIS inspizierte den „Ficht“ bereits
Die Reiteralm oder Zell am See sind als Ersatz wegen eines grundsätzlichen Problems kein Thema: In touristischen Skigebieten werden in den Weihnachtsferien Zimmerkapazitäten für die Ski-Gäste benötigt. So dürfte der „Ficht“ hoch im Norden von OÖ zum Zug kommen, nachdem OÖ-Verbandspräsident Klaus Kumpfmüller gemeinsam mit Markus Schröcksnadel die Idee geboren hatte, künftig im Böhmerwald zu veranstalten. Das Skigebiet wurde zuletzt bereits von einer FIS-Delegation und den ÖSV-Verantwortlichen inspiziert.

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober (re.) gastierte zuletzt mit Conny Hütter bei einem ...
ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober (re.) gastierte zuletzt mit Conny Hütter bei einem Sponsortermin in Oberösterreich.(Bild: GEPA)

ÖSV-Präsidentin: „Realistisch“
„Von der technischen Seite sind keine K.o-Kriterien aufgetreten“, ist Klaus Kumpfmüller in Hinblick auf den Endbericht optimistisch. „Es wurde ganz gut aufgenommen, das ist alles durchaus möglich und realistisch“, macht auch ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober den OÖ-Ski-Fans Hoffnung auf Weltcup-Rennen in Riesentorlauf und Slalom und ergänzt: „Es ist wichtig, dass sich abseits von Tirol, Salzburg und der Steiermark auch in den anderen Bundesländern etwas abspielt!“

Porträt von Oliver Gaisbauer
Oliver Gaisbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.914 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
168.427 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
147.405 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
1683 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1290 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1245 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Oberösterreich
Zwei Promillelenker
18-Jährige übersah Biker wegen Alkohol-Rausch
Rennen am Hochficht?
Ski-Weltcup soll zurück nach Oberösterreich kommen
Krone Plus Logo
Eltern sehr besorgt
Aufregung um illegale Kameras in Rettungs-Gebäude
Eindeutige Zahlen
Bilanz zeigt: Rechtsextreme noch vor Dschihadisten
Ungewöhnlicher Unfall
Paragleiter „landete“ unfreiwillig auf Garagendach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf