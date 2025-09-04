Ski-Weltcup soll zurück nach Oberösterreich kommen

Oberösterreich soll bereits 2026 ein Comeback im Ski-Weltcup feiern! Nachdem 2020 die Herren bisher zum letzten Mal in Hinterstoder gastierten, könnten im Land ob der Enns bereits Ende nächsten Jahres Damen-Rennen steigen – und zwar am Hochficht! Die FIS inspizierte bereits das Skigebiet hoch im Norden.
Mehr als fünf Jahre ist es her, als in Oberösterreich letztmals ein Ski-Weltcup ausgetragen wurde: Im Februar/März 2020 konnten in Hinterstoder die Herren-Rennen gerade noch vor Corona-Einbruch durchgebracht werden, feierten rund 14.000 Zuschauer unter anderem den Super-G-Sieg von Lokalmatador Vincent Kriechmayr.
Auch Herren-Rennen für Zukunft weiter Thema
Nun sieht’s ganz danach aus, dass Oberösterreich wieder große Ski-Feste feiern kann, wohl schon im nächsten Jahr! Und zwar nicht bei den Herren – die man zwar nicht in den nächsten Jahren, aber in fernerer Zukunft wieder ins Stodertal holen will – sondern mit Rennen der Damen! Dieses Mal nicht in Hinterstoder, sondern am Hochficht!
Rennen abwechselnd mit Semmering
Und so kommt’s: Österreich ist im FIS-Kalender der Damen für viele Jahre ein Weltcup-Slot in den Weihnachtsferien sicher. Im März wurde entschieden, dass in Lienz keine Rennen mehr steigen. Heuer springt am 28./29. Dezember der Semmering ein, der sich schon bisher mit Lienz abwechselte. Ab 2026 sollen die Rennen dann im Zwei-Jahres-Rhythmus am Hochficht steigen.
FIS inspizierte den „Ficht“ bereits
Die Reiteralm oder Zell am See sind als Ersatz wegen eines grundsätzlichen Problems kein Thema: In touristischen Skigebieten werden in den Weihnachtsferien Zimmerkapazitäten für die Ski-Gäste benötigt. So dürfte der „Ficht“ hoch im Norden von OÖ zum Zug kommen, nachdem OÖ-Verbandspräsident Klaus Kumpfmüller gemeinsam mit Markus Schröcksnadel die Idee geboren hatte, künftig im Böhmerwald zu veranstalten. Das Skigebiet wurde zuletzt bereits von einer FIS-Delegation und den ÖSV-Verantwortlichen inspiziert.
ÖSV-Präsidentin: „Realistisch“
„Von der technischen Seite sind keine K.o-Kriterien aufgetreten“, ist Klaus Kumpfmüller in Hinblick auf den Endbericht optimistisch. „Es wurde ganz gut aufgenommen, das ist alles durchaus möglich und realistisch“, macht auch ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober den OÖ-Ski-Fans Hoffnung auf Weltcup-Rennen in Riesentorlauf und Slalom und ergänzt: „Es ist wichtig, dass sich abseits von Tirol, Salzburg und der Steiermark auch in den anderen Bundesländern etwas abspielt!“
