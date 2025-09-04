Ski-Weltcup soll zurück nach Oberösterreich kommen

Auch Herren-Rennen für Zukunft weiter Thema

Nun sieht’s ganz danach aus, dass Oberösterreich wieder große Ski-Feste feiern kann, wohl schon im nächsten Jahr! Und zwar nicht bei den Herren – die man zwar nicht in den nächsten Jahren, aber in fernerer Zukunft wieder ins Stodertal holen will – sondern mit Rennen der Damen! Dieses Mal nicht in Hinterstoder, sondern am Hochficht!