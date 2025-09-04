Einbrecher hatte bedrohliches Werkzeug im Gepäck

Weil sich ein 26-Jähriger am Mittwochabend unbefugt im Garten eines Hauses in Pregarten (OÖ) aufhielt, alarmierten die Bewohner die Polizei. Keine Sekunde zu spät: Was der vielmals vorbestrafte Tscheche mit den Werkzeugen in seinem Gepäck vorhatte, kann man nur erahnen.
Schreck in Pregarten: Gegen 20.30 Uhr stand am Mittwochabend plötzlich unbefugter weise ein 26-jähriger Tscheche im Garten eines Hauses. Den Bewohnern lief es bei dem Anblick kalt den Rücken hinunter, und sie alarmierten die Einsatzkräfte.
23 Eintragungen
Auf jeden Fall zurecht: Der 26-Jährige hat in seinem Heimatland bereits 23 Einträge, unter anderem wegen Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Herstellung und Handel mit Drogen. In seinem Gepäck fanden die alarmierten Polizisten bei der Kontrolle einen Elektroschocker, Klebeband, Pfefferspray und zwei Zangen. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.
