Einbrecher hatte bedrohliches Werkzeug im Gepäck

23 Eintragungen

Auf jeden Fall zurecht: Der 26-Jährige hat in seinem Heimatland bereits 23 Einträge, unter anderem wegen Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Herstellung und Handel mit Drogen. In seinem Gepäck fanden die alarmierten Polizisten bei der Kontrolle einen Elektroschocker, Klebeband, Pfefferspray und zwei Zangen. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.