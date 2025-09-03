Alpintourist rutschte 100 Meter Gletscher hinab

Am Mittwoch gegen 10.45 Uhr startete ein Tscheche (40) in Gosau zu einer Bergtour auf den Hohen Dachstein (2996 Meter). Er wusste nicht, dass der Weg über einen Gletscher führt und war lediglich mit Wanderausrüstung ausgestattet. So bestieg er auch das Eis auf dem Gosaugletscher ...