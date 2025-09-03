Alpintourist rutschte 100 Meter Gletscher hinab

Er hatte keine Steigeisen, weil er auch nicht wusste, dass er einen Gletscher queren wollte. Ein Tscheche (40) rutschte am Hohen Dachstein 100 Meter in die Tiefe.
Am Mittwoch gegen 10.45 Uhr startete ein Tscheche (40) in Gosau zu einer Bergtour auf den Hohen Dachstein (2996 Meter). Er wusste nicht, dass der Weg über einen Gletscher führt und war lediglich mit Wanderausrüstung ausgestattet. So bestieg er auch das Eis auf dem Gosaugletscher ...
Selbst per Handy Alarm geschlagen
Nach wenigen Höhenmetern über den Gletscher auf Steinen und Eis stürzte er und rutschte etwa 100 Meter talwärts. Daraufhin konnte er noch selbst per Mobiltelefon die Rettungskräfte verständigen.
Mit Tau geborgen
Der Bergsteiger wurde vom Notarzthubschrauber „Christophorus 14“ mittels Tau gerettet und zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Schladming eingeliefert.
