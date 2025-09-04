Kärntens Klettersteige und ihre „Spielregeln“

Grabher gewinnt verrückte Partie dank Kraftakt
Kärntens Klettersteige sind bei Freizeitsportlern sehr beliebt. Immer wieder muss aber die Alpinpolizei mit Bergrettung ausrücken, um Menschen aus der Klemme zu helfen. Im Rahmen einer Übungsaktion der Bergrettung und der Alpinpolizei am Schlossberg in Griffen klären Experten nun auf, woran das liegt und geben Tipps für mehr Sicherheit auf der Felswand.
Wichtig bei Klettersteigtouren ist die richtige Ausrüstung: Klettergurt, Helm, geeignetes Schuhwerk, Handschuhe und ein Klettersteigset mit Bandfalldämpfer und Sicherungssträngen. „Die Ausrüstung sollte auch modern und genormt sein“, fügt Hannes Gütler, Landesleiter der Bergrettung Kärnten hinzu.
