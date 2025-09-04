Kärntens Klettersteige und ihre „Spielregeln“

Kärntens Klettersteige sind bei Freizeitsportlern sehr beliebt. Immer wieder muss aber die Alpinpolizei mit Bergrettung ausrücken, um Menschen aus der Klemme zu helfen. Im Rahmen einer Übungsaktion der Bergrettung und der Alpinpolizei am Schlossberg in Griffen klären Experten nun auf, woran das liegt und geben Tipps für mehr Sicherheit auf der Felswand.