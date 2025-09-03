Trübe Aussichten für die Rückkehr des „Badezugs“

Die größte Hürde stellt die stark befahrene Weststrecke dar. Seitens der Westbahn heißt es: „Wir haben für heuer und nächstes Jahr bei allen unseren Zügen einen Halt in Vöcklamarkt bestellt – genauso wie in St. Valentin und Neumarkt am Wallersee. Uns wurde mitgeteilt, dass ein Halt aufgrund der Trassensituation in Bezug auf den Nahverkehr nicht realisierbar ist und daher der Westbahn nicht zugewiesen werden kann.“ Am finanziellen Aspekt würde der Halt nicht scheitern: „Die anfallenden Kosten decken sich durch Ticketeinnahmen.“