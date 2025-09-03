Wurde aus „Schlankmacher“ nur ein „laues Lüfterl“?

„Große“ Regierungsmitglieder ausgeklammert

Morgen endet die Begutachtungsfrist für das von Stelzer „Schlankmacher“ genannte Programm – und laut SPÖ und Neos ist von den guten Vorsätzen aus dem Vorjahr nicht viel übrig geblieben: „Laues Lüfterl“ nennen die Neos den Entwurf, für die SPÖ ist er ein „Rohrkrepierer“. Denn: „Herausgekommen ist ein Mini-Paket, das ausschließlich die Ressorts von Haimbuchner und Langer-Weninger betrifft“, sagt SPÖ-Verfassungssprecher Tobias Höglinger. Die „großen“ Regierungsmitglieder – Stelzer, Achleitner, Haberlander (alle ÖVP) – würden sich dem Deregulierungsprojekt „verweigern“.