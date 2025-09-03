Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deregulierungsgesetz

Wurde aus „Schlankmacher“ nur ein „laues Lüfterl“?

Oberösterreich
03.09.2025 14:34
Ziel der Deregulierungsoffensive: weniger Bürokratie in der Landesverwaltung.
Ziel der Deregulierungsoffensive: weniger Bürokratie in der Landesverwaltung.(Bild: stock.adobe.com)

SPÖ und Neos üben scharfe Kritik an der von LH Thomas Stelzer angekündigten Deregulierungsoffensive in der Landesverwaltung. In dem Entwurf, dessen Begutachtung morgen endet, seien nur Kleinigkeiten verbessert worden. Die großen Regierungsressorts – darunter auch das von Stelzer – würden sich „verweigern“.

0 Kommentare

„Wir können nicht immer nur auf die EU schimpfen und weniger Regulierungen fordern – wir müssen bei uns beginnen.“ Mit diesen Worten kündigte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) vor gut einem Jahr eine große Deregulierungsoffensive in Oberösterreich an: Vorschriften sollten vereinfacht, nicht mehr zeitgemäße Vorgaben entfernt, Verordnungen nachgeschärft werden.

„Große“ Regierungsmitglieder ausgeklammert
Morgen endet die Begutachtungsfrist für das von Stelzer „Schlankmacher“ genannte Programm – und laut SPÖ und Neos ist von den guten Vorsätzen aus dem Vorjahr nicht viel übrig geblieben: „Laues Lüfterl“ nennen die Neos den Entwurf, für die SPÖ ist er ein „Rohrkrepierer“. Denn: „Herausgekommen ist ein Mini-Paket, das ausschließlich die Ressorts von Haimbuchner und Langer-Weninger betrifft“, sagt SPÖ-Verfassungssprecher Tobias Höglinger. Die „großen“ Regierungsmitglieder – Stelzer, Achleitner, Haberlander (alle ÖVP) – würden sich dem Deregulierungsprojekt „verweigern“.

Keine Vorschläge zu Finanztransfers
„Was im Paket enthalten ist, reduziert sich auf bloße Reparaturmaßnahmen und Fehlerkorrekturen, die man ohnehin machen muss, wie etwa Kompetenzanpassungen. Von tragenden Veränderungen ist nichts zu sehen,“, kritisiert Höglinger. Besonders fehlen ihm Vorschläge zu den Finanztransfers. „Zwischen bis zu 400 Kostenstellen werden derzeit Finanzmittel hin- und hergeschoben. Hier wäre eine echte Deregulierung dringend notwendig.“

Nur „symbolische Änderungen“
In dieselbe Kerbe schlägt Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer: Zwar enthalte der Gesetzesentwurf einzelne praxisnahe Verbesserungen, etwa bei der digitalen Einreichung oder der Baufreistellung von Bürogebäuden, aber: „Anstatt die Verwaltung wirklich schlanker und bürgerfreundlicher zu machen, beschränkt sich die Landesregierung auf symbolische Änderungen – vor allem in der Bauordnung und im Naturschutzrecht. Wichtige Bereiche wie Bildung, Wirtschaft oder Soziales werden ausgeklammert.“

Lesen Sie auch:
LH Thomas Stelzer reagiert auf die Kritik von Neos-Chef Felix Eypeltauer. 
LH Stelzer erklärt
So soll bürokratischer Aufwand weniger werden
23.03.2025
Gesetze durchforsten
Landesverwaltung verordnet sich Schlankheitskur
21.06.2024

Stelzer lässt die Kritik so nicht auf sich sitzen: Insbesondere im Ressort von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner seien bereits einige Punkte umgesetzt worden – etwa im Bereich von PV-Anlagen, im Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz sowie im Starkstromwegegesetz.

Porträt von Christian Ortner
Christian Ortner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Thomas Stelzer
Oberösterreich
SPÖÖVP
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.545 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
162.734 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
137.812 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2573 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1247 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1243 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Oberösterreich
Appell an Gemeinden
„Vor den Schulen ganzjährig Tempo 30 einführen!“
Deregulierungsgesetz
Wurde aus „Schlankmacher“ nur ein „laues Lüfterl“?
„Premiere“ war Erfolg
Trübe Aussichten für die Rückkehr des „Badezugs“
50-Mio.-Euro-Invest
BMW setzt in Steyr zum Wasserstoff-Höhenflug an
Drohung nach Amoklauf
Seltene Einsicht der eigenen Dummheit vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf