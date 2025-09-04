18-Jährige übersah Biker wegen Alkohol-Rausch

Die einen Fahranfänger fallen im Verkehr durch einen zögernden und vorsichtigen Fahrstil auf, während andere gleich von Beginn an kaum zu bremsen sind. Eine 18-Jährige aber schoss den Vogel – und einen Biker ab: Sie hatte 1,72 Promille. Einige Stunden zuvor hielt die Polizei einen Falschfahrer auf, der noch mehr „getankt“ hatte.