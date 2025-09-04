„Geht nur mit Turnieren wie in Bad Waltersdorf“

Aktuell das Challenger-Turnier in Tulln, danach Davis Cup in Ungarn um den Einzug ins Finalturnier, danach Challenger in Bad Waltersdorf – bewegte Tage für Ex-Tennis-Star und ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer. Der vorab über die Turnierszene in Tennis-Österreich sprach.
„Krone“: Herr Melzer, aktuell in Tulln und ab 14. September in Bad Waltersdorf stehen zwei Turniere in Österreich am Programm. Welche Erinnerungen haben Sie an Heimevents in ihrer erfolgreichen Karriere?
Jürgen Melzer: Ich habe zweimal in Wien gewinnen dürfen, war in Kitzbühel oder in Pörtschach im Finale – das war natürlich immer etwas Spezielles. Es ist einfach was anderes, daheim zu spielen und erfolgreich zu sein als irgendwo anders, wo dich eher wenige oder vielleicht gar keiner kennt. Du willst dich als Tennisspieler daheim präsentieren – das geht nur, wenn es solche Turniere wie in Bad Waltersdorf gibt.
