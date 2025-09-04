„Geht nur mit Turnieren wie in Bad Waltersdorf“

„Krone“: Herr Melzer, aktuell in Tulln und ab 14. September in Bad Waltersdorf stehen zwei Turniere in Österreich am Programm. Welche Erinnerungen haben Sie an Heimevents in ihrer erfolgreichen Karriere?

Jürgen Melzer: Ich habe zweimal in Wien gewinnen dürfen, war in Kitzbühel oder in Pörtschach im Finale – das war natürlich immer etwas Spezielles. Es ist einfach was anderes, daheim zu spielen und erfolgreich zu sein als irgendwo anders, wo dich eher wenige oder vielleicht gar keiner kennt. Du willst dich als Tennisspieler daheim präsentieren – das geht nur, wenn es solche Turniere wie in Bad Waltersdorf gibt.