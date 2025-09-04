Linzer Airport im Anflug auf ersten Schicksalstag

Der Schock über die Einstellung des Linienflugs Linz-Frankfurt ist noch nicht verdaut. Vor allem Vertreter aus der Wirtschaft, die ihre Mitarbeiter von hier aus in die Welt schicken, sehen das Aus kritisch. Thomas Bründl, Chef der Industriellenvereinigung in Oberösterreich, sagt: „Es bringt nichts, in die Vergangenheit zu schauen und darüber zu reden, wer daran Schuld ist, dass es von Linz aus bald keine Verbindung mehr zu einem internationalen Hub gibt.“