Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Knapp 74 Quadratmeter

So sieht die durchschnittliche Wohnung heuer aus

Oberösterreich
11.02.2026 16:00
Eine Studie hat die Neubauprojekte in OÖ untersucht.
Eine Studie hat die Neubauprojekte in OÖ untersucht.(Bild: Mediaparts - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Im laufenden Jahr 2026 werden in Oberösterreich rund 3400 Wohneinheiten fertiggestellt – in etwa so viel wie im Vorjahr, aber deutlich weniger als zu Spitzenzeiten. Im Schnitt liegt die Wohnnutzfläche bei knapp 74 Quadratmetern. Eine Freifläche wie einen Balkon haben mittlerweile fast alle Bauprojekte.

0 Kommentare

Rund 3400 Wohneinheiten werden heuer in Oberösterreich fertiggestellt – das prognostiziert die Firma Exploreal im Autrag der Wirtschaftskammer OÖ und der Landesgruppe der gemeinnützigen Bauvereinigungen. Damit liegt die Zahl der neu gebauten Wohnungen und Häuser in etwa auf dem Niveau des Vorjahres, aber deutlich unter den Spitzenjahren – während der Pandemie-Jahre wurden teilweise mehr als 5000 Wohneinheiten jährlich fertiggestellt.

„Trotz des Einbruches im Vergleich zu den Rekordjahren hält sich der Wohnungsneubau in Oberösterreich entgegen den Bundestrends konstant und steigt wieder“, sagt Mario Zoidl, Obmann der Fachgruppe für Immobilien und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer (WK) Oberösterreich.

Rückgang im kommenden Jahr
Für 2027 rechnet die Studie mit einem Rückgang von etwa 1000 Wohneinheiten. Kein Grund zur Sorge meint Zoidl, denn „die Pipeline der geplanten Projekte ist schon ordentlich gefüllt.“

Gebaut werden die neuen Projekte in Oberösterreich ziemlich genau je zur Hälfte von gewerblichen wie gemeinnützigen Bauträgern. „Durch unser Handeln nach dem Kostendeckungsprinzip – und nicht gewinnorientiert – können wir auch bei steigenden Baukosten Mieten deutlich unter dem freien Markt halten“, sagt Robert Oberleitner, Obmann der Landesgruppe der gemeinnützigen Bauvereinigungen.

98 Prozent haben Freiflächen
Die Wohnnutzfläche liegt im Schnitt des Bundesland bei 73,8 Quadratmetern. Linzerinnen und Linzer wohnen auf kleinerem Fuß – sie müssen durchschnittlich mit 60,9 Quadratmetern auskommen. Und 98 Prozent der Neubauprojekte haben mittlerweile Freiflächen. Die Balkone, Loggien oder Gärten sind im Schnitt acht Quadratmeter groß.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.624 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
202.817 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
186.971 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
976 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
674 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Oberösterreich
Knapp 74 Quadratmeter
So sieht die durchschnittliche Wohnung heuer aus
Konzertsommer
Donaufestwochen: Barock und Künstliche Intelligenz
Erstes Album
Nana Falkner: „Ich kann es kaum fassen“
Ärzte-Pfusch in Linz
Opfer-Anwalt brachte Strafanzeige gegen Klinik ein
Topfit in die Saison
„Das Motto ,Mut zur Pause’ hat sich heuer gelohnt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf