So sieht die durchschnittliche Wohnung heuer aus

Rund 3400 Wohneinheiten werden heuer in Oberösterreich fertiggestellt – das prognostiziert die Firma Exploreal im Autrag der Wirtschaftskammer OÖ und der Landesgruppe der gemeinnützigen Bauvereinigungen. Damit liegt die Zahl der neu gebauten Wohnungen und Häuser in etwa auf dem Niveau des Vorjahres, aber deutlich unter den Spitzenjahren – während der Pandemie-Jahre wurden teilweise mehr als 5000 Wohneinheiten jährlich fertiggestellt.