Trump „nicht happy“ über Angriff auf Kiew

USA verkaufen der Ukraine Waffen

Die USA haben den Verkauf von Waffen an die Ukraine im Wert von 825 Millionen Dollar (umgerechnet rund 706 Millionen Euro) bekannt gegeben. Die Mittel dazu kommen unter anderem aus Dänemark, den Niederlanden, Norwegen und einer US-Kreditgarantie. Die neuen Waffen sollen „die Fähigkeit der Ukraine verbessern, aktuellen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen, indem sie für die Ausführung von Selbstverteidigungs- und regionalen Sicherheitsmissionen weiter ausgerüstet wird“, teilte das US-Außenministerium mit. Trump hatte Waffenlieferungen an die Ukraine im Gegensatz zu seinem Vorgänger Joe Biden lange abgelehnt.