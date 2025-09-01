18 Uhr: Melodic Monday im Muse am Donaukanal – Afterwork mit Food, Drinks und freiem Eintritt (2., Obere Donaustraße 85)



18 Uhr: Monday Listening Club im MuseumsQuartier bei freiem Eintritt (7., Museumsplatz 1)



21 Uhr: Jazzlab Quartett – innovativer Jazz, der Tradition und Moderne verbindet (1., Franz-Josefs-Kai 29)