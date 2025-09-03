Schneller Arbeitseinstieg als Integrationsbeitrag

Viele Ukrainerinnen sind gekommen um zu bleiben

Olena etwa ist vor mehr als einem Jahr aus Dnipro (Ukraine) nach Wien geflüchtet. Dort arbeitete sie als Übersetzerin. Hier möchte sie jetzt die Ausbildung zur Diplom Gesundheits- und Krankenpflegerin beginnen. Seit 2022 sind rund 80.000 Ukrainer nach Österreich geflüchtet, mehrheitlich Frauen. Viele sind gekommen, um zu bleiben. Achmed (32) aus Somalia interessiert sich für eine Stelle als Pflegeassistent. Neben der Berufsausbildung muss der Deutschkurs jedenfalls weiter besucht werden.