North West (12) schockt mit gefährlichem Piercing!

Im Gegensatz zu normalen Piercings, die etwa in die Ohren gestochen werden, gibt es bei einem Piercing am Finger nämlich ein sehr hohes Risiko für Infektionen. Das liegt vor allem daran, dass diese Art von Piercing schlechter heilt, da die Finger ständig in Bewegung sind. Außerdem kommt man mit gerade an den Händen im Laufe des Tages mit viel mehr Schmutz, Keimen und Bakterien in Berührung, als an anderen Körperstellen.