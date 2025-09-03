Vorteilswelt
Shitstorm für Mama Kim

North West (12) schockt mit gefährlichem Piercing!

Society International
03.09.2025 17:00
Fans sind geschockt: Kim Kardashian hat ihrer Tochter ein gefährliches Trend-Piercing erlaubt!
Fans sind geschockt: Kim Kardashian hat ihrer Tochter ein gefährliches Trend-Piercing erlaubt!(Bild: Viennareport)

Die Fans von Kim Kardashian sind geschockt! Der Grund: ein Accessoire, das Tochter North zuletzt stolz präsentierte. Denn das ist alles andere als ein ungefährlicher Spaß ...

Auch wenn man es ihrem Look nicht immer ansieht: Kim Kardashians Tochter ist gerade mal zwölf Jahre jung. Kein Wunder, dass nach den jüngsten Auftritten des Promi-Sprosses die Wogen im Netz gerade hochgehen.

Selbst Profis warnen vor Trend-Piercing
Denn aufmerksame Fans hatten auf den Paparazzi-Aufnahmen der letzten Woche ein Piercing an Norths rechtem Mittelfinger entdeckt. Ein Trend-Schmuckstück, das zahlreiche gesundheitliche Gefahren birgt, wie selbst Profis warnen.

North West in der letzten Woche in Venedig: Die Tochter von Kim Kardashian trägt einen ...
North West in der letzten Woche in Venedig: Die Tochter von Kim Kardashian trägt einen umstrittenen Piercing-Trend.(Bild: Viennareport)

Im Gegensatz zu normalen Piercings, die etwa in die Ohren gestochen werden, gibt es bei einem Piercing am Finger nämlich ein sehr hohes Risiko für Infektionen. Das liegt vor allem daran, dass diese Art von Piercing schlechter heilt, da die Finger ständig in Bewegung sind. Außerdem kommt man mit gerade an den Händen im Laufe des Tages mit viel mehr Schmutz, Keimen und Bakterien in Berührung, als an anderen Körperstellen. 

Beim Tragen besteht außerdem die Gefahr, sich das Piercing herauszureißen. Es bleibt nicht nur eine unschöne Narbe, im schlimmsten Fall droht auch hier eine bakterielle Infektion, die die Funktion der Hand beeinträchtigen kann. Wird das Piercing falsch gestochen, können zudem Sehnen und Nerven verletzt werden.

„Was zum Teufel macht Kim?“
Der Shitstorm ließ nach der Entdeckung von Norths Finger-Piercing daher auch nicht lange auf sich warten. „Wer zur Hölle lässt seine zwölf Jahre alte Tochter Piercings haben? Und wer zur Hölle pierct eine Zwölfjährige? Meine Tochter hat mit Zwölf noch nicht mal ihre Ohren gestochen“, schimpfte ein aufgebrachter User im Netz.

Ein anderer erklärte sichtlich geschockt: „Sie ist zwölf. Was zum Teufel macht Kim?!“ Und noch einer stellte entsetzt fest: „Es schaut jetzt schon entzündet und schmerzhaft aus ... Armes Mädchen. Ich bin sprachlos.“

Einige wenige Fans konnten die Aufregung um Norths Körperschmuck jedoch nicht teilen. Ein Fan verteidigte Kim Kardashian schließlich mit den Worten: „Wen kümmert‘s, ich glaube, es ist ein guter Kompromiss, wenn dein Kind ein Piercing möchte.“

North West ist Kim Kardashians und Kanye Wests ältestes Kind. Die Reality-TV-Darstellerin und der Rapper haben zudem noch Tochter Chicago (7) sowie die Söhne Saint (9) und Psalm (6). 

