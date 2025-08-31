Polizei-Bilanz: „Fans weitgehend diszipliniert“

Lediglich ein paar kleine Zwischenfälle sind zu vermelden: Beim Gruabn-Stadion, wo die Sturm-Fans ihren Marsch zur Merkur-Arena starteten, griff ein Unbekannter einen Polizisten an. Dieser wurde jedoch nicht verletzt. Am Rande des Spiels kam es dann zu diversen Streitigkeiten und ein paar strafrechtlichen Delikten: Körperverletzung, Nötigung, gefährliche Drohung. Außerdem mussten zwei Personen aus dem Sicherheitsbereich weggewiesen werden. Ein paar Anzeigen wird es also doch geben – etwa auch für elf Falschparker.