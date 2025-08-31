Vorteilswelt
Nach Grazer Stadtderby

Polizei-Bilanz: „Fans weitgehend diszipliniert“

Steiermark
31.08.2025 10:39
Mehr als 3000 Sturm-Fans marschierten zum Stadion.
Mehr als 3000 Sturm-Fans marschierten zum Stadion.(Bild: Pail Sepp)

Gute Nachrichten gibt es am Tag nach dem Match zwischen SK Sturm und GAK von der Polizei: Der Abend verlief ohne nennenswerte Vorfälle, heißt es. Ein paar Anzeigen dürfte es dennoch geben.

0 Kommentare

Das Stadtderby bot 16.400 Zuschauern in der ausverkauften Merkur-Arena ein spannendes Match – Sturm blieb am Ende die Nummer eins von Graz. Nach diversen Vorfällen in den Vorjahren hatte sich die Exekutive auf Ausschreitungen gefasst gemacht. Am Tag danach fällt die Bilanz jedoch harmlos aus: „Die Fans der beiden Mannschaften verhielten sich vor dem Spiel weitgehend diszipliniert“, schreibt die Polizei Steiermark in einer Presseaussendung.

Und weiter: „Während des Spieles wurden einige pyrotechnische Gegenstände gezündet, das Abströmen der Fans nach dem Spiel verlief problemlos.“ Auch das Verkehrsaufkommen rund um Liebenau konnte durch die mediale Berichterstattung im Vorfeld eingedämmt werden.

Lediglich ein paar kleine Zwischenfälle sind zu vermelden: Beim Gruabn-Stadion, wo die Sturm-Fans ihren Marsch zur Merkur-Arena starteten, griff ein Unbekannter einen Polizisten an. Dieser wurde jedoch nicht verletzt. Am Rande des Spiels kam es dann zu diversen Streitigkeiten und ein paar strafrechtlichen Delikten: Körperverletzung, Nötigung, gefährliche Drohung. Außerdem mussten zwei Personen aus dem Sicherheitsbereich weggewiesen werden. Ein paar Anzeigen wird es also doch geben – etwa auch für elf Falschparker.

