Auto umgekippt: Drei Insassen verletzt

Kurz vor 22 Uhr am Freitagabend wurde die Feuerwehr Maria Lankowitz alarmiert. Der Einsatzbetreff lautete „Verkehrsunfall mit einem Pkw und drei eingeklemmten Personen“. Unverzüglich rückte die Feuerwehr Maria Lankowitz sowie das Rote Kreuz und die Polizei aus. Auch die Feuerwehr Köflach wurde alarmiert, sie konnte jedoch nach Entwarnung der anderen Einsatzkräfte noch während ihrer Anfahrt wieder einrücken.