Unfall in Steiermark

Auto umgekippt: Drei Insassen verletzt

Steiermark
30.08.2025 09:31
Der Unfallwagen wurde schwer beschädigt.
Der Unfallwagen wurde schwer beschädigt.(Bild: FF Maria Lankowitz)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag im Bezirk Voitsberg in der Steiermark: Drei Personen verunfallten mit ihrem Pkw, der seitlich zum Liegen kam. Die Feuerwehr Maria Lankowitz stand rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

0 Kommentare

Kurz vor 22 Uhr am Freitagabend wurde die Feuerwehr Maria Lankowitz alarmiert. Der Einsatzbetreff lautete „Verkehrsunfall mit einem Pkw und drei eingeklemmten Personen“. Unverzüglich rückte die Feuerwehr Maria Lankowitz sowie das Rote Kreuz und die Polizei aus. Auch die Feuerwehr Köflach wurde alarmiert, sie konnte jedoch nach Entwarnung der anderen Einsatzkräfte noch während ihrer Anfahrt wieder einrücken. 

Insassen konnten sich selbst befreien
Beim Eintreffen am Unfallort konnten die Kameraden der FF Maria Lankowitz nämlich feststellen, dass sich alle drei Insassen selbstständig aus dem stark beschädigten Fahrzeug, das seitlich zum Liegen kam, befreien konnten. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt.

Drei Personen verletzt
Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernahmen die Feuerwehrmänner die Erstbetreuung der verletzten Personen. Alle drei wurden unbestimmten Grades verletzt und anschließend vom Roten Kreuz versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und errichtete den Brandschutz.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der Pkw auf seine Räder gestellt, die Batterie abgeklemmt und die Fahrbahn von den Trümmerteilen befreit.

Großeinsatz nach eineinhalb Stunden beendet
Insgesamt waren 15 Kräfte und drei Fahrzeuge der Feuerwehr Maria Lankowitz, das Rote Kreuz mit zwei Rettungsautos, einem Notarzt und neun Personen sowie die Polizei und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Der Einsatz konnte nach rund eineinhalb Stunden beendet werden.

