Migrationsanteil an höheren Schulen sinkt

Schulabbrüche häufiger

In der Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund kommen demnach auch Schulabbrüche häufiger vor. Elf Prozent der Burschen ab 16 Jahren hatten im Schuljahr 2022/23 die Pflichtschule noch nicht erfolgreich abgeschlossen, bei den Mädchen waren es sieben Prozent. Unter den Jugendlichen mit deutscher Umgangssprache lag diese Quote nur bei drei Prozent.