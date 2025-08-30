Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Pflichtschulen Plus

Migrationsanteil an höheren Schulen sinkt

Österreich
30.08.2025 09:52
An weiterführenden Schulen wie BMS und BHS sinkt der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit ...
An weiterführenden Schulen wie BMS und BHS sinkt der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. An Pflichtschulen steigt er hingegen (Symbolbild).(Bild: APA/Caro)

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine andere Umgangssprache als Deutsch haben, ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Allerdings trifft das nur auf Volks-, Mittel- und Sonderschulen zu. In weiterführenden Schultypen wie der AHS und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen werden es immer weniger.

0 Kommentare

Das zeigt ein Factsheet des Integrationsfonds (ÖIF). Zwischen 2006/07 und 2020/21 ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit nicht-deutscher Umgangssprache von 16 auf 27 Prozent gestiegen. Nach zwei Jahren mit stagnierenden Zahlen gab es dann 2023/24 erstmals wieder einen leichten Rückgang auf 26 Prozent.

In Wien lag der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine andere Umgangssprache als Deutsch haben, zuletzt bereits bei 50 Prozent. In einzelnen Bezirken wie Favoriten, Ottakring und Simmering sind es mehr als zwei Drittel. Die übrigen Bundesländer haben Werte zwischen 17 und 25 Prozent.

Den geringsten Anteil hatten im Schuljahr 2023/24 die Berufsschulen mit elf Prozent, gefolgt von den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) mit 17 Prozent und den AHS mit 20 Prozent. Das geht aus Zahlen der Statistik Austria hervor.

Lesen Sie auch:
Ministerratsbeschluss
Flüchtlingskinder kommen in Orientierungsklassen
19.03.2025
Zahlen aus Wien
In Deutschförderklassen wird Arabisch gesprochen
02.01.2025
Hohes Potenzial
Vorteile bei Lehrern mit Migrationshintergrund
04.01.2025

Schulabbrüche häufiger
In der Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund kommen demnach auch Schulabbrüche häufiger vor. Elf Prozent der Burschen ab 16 Jahren hatten im Schuljahr 2022/23 die Pflichtschule noch nicht erfolgreich abgeschlossen, bei den Mädchen waren es sieben Prozent. Unter den Jugendlichen mit deutscher Umgangssprache lag diese Quote nur bei drei Prozent.

Die häufigsten Umgangssprachen dieser Kinder und Jugendlichen sind Bosnisch/Kroatisch/Serbisch (21 Prozent), Türkisch (18 Prozent), Arabisch (neun Prozent), Rumänisch (sieben Prozent) und Albanisch (sechs Prozent).

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
167.783 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
127.298 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
118.912 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4198 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Bilder aus Schloss der Orbáns sorgen für Empörung
1342 mal kommentiert
Drohnenaufnahme des weitläufigen Landsitzes, der rund 40 Kilometer westlich von Budapest liegt.
Außenpolitik
Israel/Gaza: Regierung lässt Diplomaten abblitzen
1313 mal kommentiert
Weite Teile des Gazastreifens sind komplett zerstört.
Mehr Österreich
„Schritt weitergehen“
Seilbahnchef will Bär und Wolf ganzjährig bejagen
In Pflichtschulen Plus
Migrationsanteil an höheren Schulen sinkt
Großeinsatz in Kärnten
Flammen in Umspannwerk: Trafo stand in Vollbrand
Unfall in Steiermark
Auto umgekippt: Drei Insassen verletzt
Bub kam nicht mehr los
Kleinkind klemmte sich mit Fuß in Gartenbank ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf