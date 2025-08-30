Kabinenparty! ÖFB-Legionär sorgt weiter für Furore

Zum Liga-Auftakt hatte Elche bereits Betis Sevilla einen Punkt abgeknöpft, dann gab’s völlig überraschend ein Remis bei Atletico. Jetzt durfte der Aufsteiger erstmals über einen „Dreier“ jubeln. Rafa Mir (46.) und Rodri Mendoza (51.) schossen den Klub aus der Provinz Alicante zum Sieg gegen Levante. In der Kabine gab es anschließend kein Halten mehr – hier zu sehen im Video: