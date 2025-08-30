Vorteilswelt
Nach Amoklauf in Graz

So will die Regierung Schulen sicherer machen

Innenpolitik
30.08.2025 09:40
Beim Amoklauf am Grazer BORG wurden neun Jugendliche und eine Lehrerin getötet.
Beim Amoklauf am Grazer BORG wurden neun Jugendliche und eine Lehrerin getötet.(Bild: Jauschowetz Christian)

Der Start ins neue Schuljahr bringt auch in Sachen Sicherheit einige Änderungen an den heimischen Bildungseinrichtungen. Nach dem schrecklichen Amoklauf in Graz setzt die Regierung nun Maßnahmen, um derartiges künftig zu verhindern.  

0 Kommentare

Sicherheitsschulungen für Lehrkräfte sind ein Punkt, die Verstärkung der bürgernahen Polizeiarbeit ein weiterer. Zum Schulstart haben das Innen- und das Bildungsministerium ein Maßnahmenpaket vorgestellt, um künftig Amokläufe in Schulen wie jenen im Juni in Graz verhindern zu können. Der Kern des Pakets ist die Weiterentwicklung bestehender Konzepte, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) am Samstag mitteilten.

Mehr Absprache mit Polizei und Jugendhilfe
Neben den bereits genannten Schwerpunkten sollen Sicherheitspartnerschaften der beiden Ministerien ins Leben gerufen werden. Darüber hinaus wird in Schulen ein standardisiertes Bedrohungsmanagement etabliert. Ein zentraler Bestandteil sind dabei Fallkonferenzen mit Polizei, Jugendhilfe und Schulpsychologie. Sicherheitskonzepte und Notfallpläne an Schulen werden unter Einbindung der Polizei überprüft und weiterentwickelt.

Sicherheitsbeauftragte in jeder Dienststelle
In jeder Polizeidienststelle stehen speziell geschulte Sicherheitsbeauftragte als erste Ansprechpersonen für Schulleitungen zur Verfügung. „Sicherheit in Schulen kann nur durch einen engen Austausch zwischen allen Beteiligten und Verantwortlichen weiterentwickelt werden. Durch gemeinsame Analysen sollen maßgeschneiderte Konzepte, die dem jeweiligen Standort angepasst sind, erarbeitet werden“, erläuterte Karner.

Wiederkehr ergänzte: „Nach dem verheerenden Amoklauf in Graz war es notwendig, die bestehenden Sicherheitskonzepte in Schulen nachzuschärfen, die Prävention zu intensivieren und die Zusammenarbeit mit der Polizei zu verstärken, damit die Schule ein sicherer Raum für alle ist.“

Lesen Sie auch:
Schlimmster Amoklauf
Schüler in Angst: „Mama, ich renne um mein Leben!“
11.06.2025
Kritik vor Schulstart
System in Wien begünstigt Brennpunktschulen
27.08.2025
Thema des Tages
Brennpunktschulen in Wien sind hausgemacht
28.08.2025

Bei dem Amoklauf eines 21-jährigen, ehemaligen Schülers des BORG Dreierschützengasse wurden neun Jugendliche und eine Lehrerin getötet. Der Schütze beging Suizid.

