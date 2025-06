4 Hinrichtungen in einer Woche in den USA geplant

In dieser Woche soll es in den USA noch zwei weitere Hinrichtungen geben: in den Bundesstaaten Oklahoma und South Carolina. US-Präsident Donald Trump hatte sich bei Amtsantritt für eine Ausweitung der Todesstrafe ausgesprochen. Mit den beiden Hinrichtungen am Dienstag wurden seit Jahresbeginn in den USA 21 Todesurteile vollstreckt.