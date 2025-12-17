Wanderin verjagte zudringlichen Exhibitionisten

„Gfoid da jo eh“, meinte der etwa 30- bis 40-jährige Einheimische im Dialekt, als er kurz nach 14 Uhr in St. Ulrich bei Steyr vor einem Gasthaus an der Dambergstraße seine Hose öffnete. Die angesprochene 36-jährige Wanderin war aber alles andere als erfreut über das Verhalten des kräftig gebauten Mannes. Sie schrie ihn an und flüchtete in ihr Auto und sperrte sich dort ein, ehe sie den Polizeinotruf wählte.