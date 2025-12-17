Vorteilswelt
„Gfoid da jo eh“

Wanderin verjagte zudringlichen Exhibitionisten

Oberösterreich
17.12.2025 19:00
Sie sind selten geworden, die Exhibitionisten. Jetzt sucht die Polizei im Großraum Garsten (OÖ) nach einem Triebtäter, der sich vor einer Wanderin entblößt hatte. Sie konnte ihn in die Flucht schlagen und der Polizei eine gute Beschreibung geben.

„Gfoid da jo eh“, meinte der etwa 30- bis 40-jährige Einheimische im Dialekt, als er kurz nach 14 Uhr in St. Ulrich bei Steyr vor einem Gasthaus an der Dambergstraße seine Hose öffnete. Die angesprochene 36-jährige Wanderin war aber alles andere als erfreut über das Verhalten des kräftig gebauten Mannes. Sie schrie ihn an und flüchtete in ihr Auto und sperrte sich dort ein, ehe sie den Polizeinotruf wählte.

Täter raste weg
Auf die Exekutive wollte der Exhibitionist aber nicht warten, zog sich wieder an und stieg seinerseits in ein auf einem Parkplatz vor dem Gasthaus  stehendes Auto. „Er ist mit überhöhter Geschwindigkeit weggefahren, der Wagen war dunkelgrau“, gab die Wanderin später zu Protokoll.

Haube tief ins Gesicht gezogen
Nun such die Polizei nach dem Übeltäter, der dunkle Kleidung getragen und eine schwarze Haube tief ins Gesicht gezogen hatte. Laut Opfer soll er etwa 185 Zentimeter groß sein und er wirkte äußerlich gepflegt. Die Polizeiinspektion Garsten bittet unter der Telefonnummer 059133/4150-100 um Hinweise, um den Exhibitionisten dingfest machen zu können.

Oberösterreich

