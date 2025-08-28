EU „unfähig“: Meloni fordert radikalen Kurswechsel

„Europa hat sich ein wenig verloren“

Auch im März dieses Jahres schlug sie ähnliche Töne an: Damals stimmte sie US-Vizepräsident JD Vance zu, der Europa mangelnde Achtung vor Meinungsfreiheit und Demokratie vorgeworfen hatte. „Ich muss sagen, dass ich zustimme. Ich sage das schon seit Jahren. Europa hat sich ein wenig verloren“, erklärte Meloni damals. Ihre klare Botschaft: Europa droht, den Kontakt zu seinen eigenen Grundwerten zu verlieren.