Giorgia Meloni: Trump-Flüsterin, die keiner hört

Die italienische Premierministerin hat sich in den vergangenen Jahren um ein gutes Verhältnis zu Trump bemüht. Frühe Treffen, der Besuch in Mar-a-Lago, ihre Teilnahme an Trumps Inauguration als einzige Regierungschefin der EU – all das sollte sie zur ersten Ansprechpartnerin Europas für Trumps Amerika machen. Doch Meloni ist keine Präsidentin. Und sie ist eine Frau. In Trumps männlich dominierten Machtwelten ist das ein Nachteil, den sie mit politischem Pragmatismus kaum ausgleichen kann.