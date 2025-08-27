USA: Schütze nahm gezielt Katholiken ins Visier

Auf YouTube streamte Westman Videos, wo er nicht nur ein krudes „Manifest“, sondern auch seine Waffen präsentierte. Die Waffen hatte er erst wenige Wochen vor der Tat gekauft, wie Polizeichef Brian O’Hara sagte.

O‘Hara sprach von einem „vorsätzlichen Gewaltakt gegen unschuldige Kinder und andere Menschen, die gerade einen Gottesdienst feierten“. Er fügte an: „Die schiere Grausamkeit und Feigheit, in eine Kirche voller Kinder zu schießen, ist absolut unbegreiflich.“ Zwei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren starben, 17 Personen wurden verletzt.