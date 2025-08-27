Mehrere Lauf-Rekorde
Italien: 92-Jährige hat Muskeln wie mit 20
Sie hat mit 53 wieder angefangen, zu laufen – Emma Maria Mazzenga ist 92 Jahre alt und hält vier Weltrekorde für Frauen über 90. Wissenschaftler haben untersucht, wie sie in ihrem Alter noch so gut laufen kann.
Wie kann man bis ins hohe Alter gesund und fit bleiben? Dieser Frage gehen Forschende in Italien und den USA nun auf den Grund. Dafür untersuchen sie die 92-jährige Mazzenga – genauer gesagt ihre Muskeln, Nerven und Mitochondrien.
Ehrgeiz und eiserne Routine
Emma Maria Mazzenga begann mit 19 Jahren mit der Leichtathletik, musste jedoch mit 24 Jahren aufhören, weil ihre Mutter krank wurde. Erst mit 53 – als Mutter von zwei Kindern – kehrte sie auf die Laufbahn zurück, schreibt die „Washington Post“. Heute trainiert sie zwei- bis dreimal pro Woche im Stadion oder am Flussufer, an anderen Tagen geht sie spazieren. „Ich verbringe niemals einen ganzen Tag im Haus“, sagt sie.
„Perfektes Studienobjekt“
Mazzenga sorgte für Schlagzeilen, als sie im Jänner 2024 den Hallen-Weltrekord über 200 Meter mit einer Zeit von 54,47 Sekunden brach. Das erregte die Aufmerksamkeit eines Physiologieprofessors der Universität Pavia – er leitete eine Langzeitstudie mit über 100 mittelalten und älteren Erwachsenen und sah in Mazzenga „das perfekte Studienobjekt“. Die Italienerin, die früher selbst als Naturwissenschaftslehrerin gearbeitet hat, war sofort bereit, mitzumachen. Die Forschenden entnahmen ihr also Muskelproben. Außerdem musste die 92-Jährige Tests am Ergometer machen und Gewichte heben.
Mazzenga hat teils Muskelfasern einer 20-Jährigen
Das Ergebnis: Jene Muskelfasern, die für Schnelligkeit zuständig sind, ähnelten denen einer gesunden 70-Jährigen – gut für ihr Alter, aber nicht außergewöhnlich. Muskelfasern, die mit Ausdaueraktivitäten in Verbindung gebracht werden, sahen hingegen aus wie die einer 20-Jährigen, genauso wie die Durchblutung und die Nervenbahnen zu ihren Muskeln.
Dauerhaftes Training ist Schlüssel zum Erfolg
Andere Wissenschaftler meinten auch: Der Schlüssel, um lange fit zu bleiben, ist Beständigkeit. Bleibt man bis ins Alter aktiv, so lassen sich viele Einschränkungen im Alter reduzieren. Auch die Ernährung spiele eine wichtige Rolle, so Luigi Ferrucci vom National Institute on Aging (USA) zur „Washington Post“. Mazzenga selbst sagt, sie esse einfach und bodenständig: Steak, Fisch, Spiegeleier, etwas Pasta oder Reis – aber niemals in den drei Stunden vor dem Training.
„Plane von Monat zu Monat“
Zurzeit bereitet sich die Sprinterin auf die 100- und 200-Meter-Rennen in Catania im September 2025 vor. Danach will sie wieder für Tests nach Pavia zurückkehren, im Winter wird sie in der Halle weitertrainieren. „Aber in meinem Alter ist nichts selbstverständlich.“ Sie plane von Monat zu Monat und nicht weiter, so die Italienerin.
