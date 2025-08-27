Italien: 92-Jährige hat Muskeln wie mit 20

Ehrgeiz und eiserne Routine

Emma Maria Mazzenga begann mit 19 Jahren mit der Leichtathletik, musste jedoch mit 24 Jahren aufhören, weil ihre Mutter krank wurde. Erst mit 53 – als Mutter von zwei Kindern – kehrte sie auf die Laufbahn zurück, schreibt die „Washington Post“. Heute trainiert sie zwei- bis dreimal pro Woche im Stadion oder am Flussufer, an anderen Tagen geht sie spazieren. „Ich verbringe niemals einen ganzen Tag im Haus“, sagt sie.