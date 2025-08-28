Voraussichtlich letzte Chance auf bis zu 4.000 €

Photovoltaik bleibt auch 2025 attraktiv – trotz Wegfall der Umsatzsteuerbefreiung. Möglich machen das direkte Zuschüsse vom Bund. Für viele Haushalte bedeutet das: Die Kosten für eine eigene PV-Anlage bleiben fast unverändert. Besonders lohnend wird es für alle, die zusätzlich einen Stromspeicher installieren – denn hier winkt die maximale Fördersumme von bis zu 4.000 Euro.