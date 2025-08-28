Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

PV-Förderung

Voraussichtlich letzte Chance auf bis zu 4.000 €

Österreich
28.08.2025 00:01
Promotion
(Bild: Thomas Horwath)

Photovoltaik bleibt auch 2025 attraktiv – trotz Wegfall der Umsatzsteuerbefreiung. Möglich machen das direkte Zuschüsse vom Bund. Für viele Haushalte bedeutet das: Die Kosten für eine eigene PV-Anlage bleiben fast unverändert. Besonders lohnend wird es für alle, die zusätzlich einen Stromspeicher installieren – denn hier winkt die maximale Fördersumme von bis zu 4.000 Euro.

Doch der Countdown läuft: Der dritte und letzte Fördercall startet am 8. und endet am 22. Oktober 2025. Danach endet die Förderperiode – und die Nachfrage ist hoch. Wie es dann weitergeht, ist offen. Daher wichtig zu wissen: Wer mitmachen will, braucht eine gültige Netzzusage vom Netzbetreiber. Da dieser sich gesetzlich bis zu vier Wochen Zeit lassen darf, sollte man im September aktiv werden, um nicht leer auszugehen.

Das bringt die neue Förderung

Insgesamt stehen 40 Millionen Euro Fördermittel bereit – verteilt nach dem Windhundprinzip: Wer früher einreicht, hat bessere Chancen. Konkret gefördert werden Anlagen bis 10 kWp (Kategorie A) mit 160 Euro pro kWp, größere Anlagen der Kategorie B - D mit bis zu 130 Euro pro kWp. Für Stromspeicher gibt es zusätzlich 150 Euro pro kWh.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Komplette Beratung und Projektumsetzung aus einer Hand
  • Förderabwicklung inklusive (umständliche Anträge und Formulare müssen Sie nicht selbst erledigen – Krone Sonne übernimmt)
  • Schnelle Umsetzung durch erfahrene Fachteams aus der Region
  • Hunderte bereits realisierte PV-Anlagen in ganz Österreich

Jetzt handeln – bevor die Frist abläuft

Die Zeit drängt: Wer sich rechtzeitig anmeldet, sichert sich nicht nur einen Platz im Fördertopf, sondern startet auch die persönliche Energiewende. Eine PV-Anlage spart bares Geld und macht unabhängig von steigenden Strompreisen. Jetzt informieren und PV-Anlage anfragen.

Porträt von Promotion
Promotion
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
150.378 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
93.586 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
91.678 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1822 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1678 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1218 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Mehr Österreich
PV-Förderung
Voraussichtlich letzte Chance auf bis zu 4.000 €
Einfach und effizient
PV PUR: Sonnenstrom ab 54 € im Monat
Nach Fahndungserfolg
Bügelnder Polizist erkennt Täter: Wende im Prozess
Ärger in Halbturn
Listen-Gemeinderat ortet falsche Protokolle
Scheibe eingeschlagen
Fünf Monate altes Baby war im Auto eingesperrt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf