PV PUR: Sonnenstrom ab 54 € im Monat

Österreich
28.08.2025 00:01
Promotion
(Bild: Thomas Horwath)

Energie für jedes Budget: Mit dem neuen PV PUR Paket von Krone Sonne wird Photovoltaik jetzt leistbar wie nie! Schon ab 54 € monatlich (zzgl. 800 € Anzahlung) oder einmalig ab 6.599 € (vor Abzug der Förderung) gibt es die Komplettlösung inklusive Speicher, Planung und Montage. Dabei setzt man auf die leistungsstarke und zuverlässige Technologie von Fox ESS, ergänzt durch eine 10-jährige Herstellergarantie.

Und das Beste daran: Umständliche Anträge und Formulare müssen Sie nicht selbst erledigen – Krone Sonne übernimmt die gesamte Förderabwicklung für Sie, damit Sie sich entspannt zurücklehnen und sparen können.

Förderung sichern – bevor sie endet

Die letzte Chance auf Bundesförderung in diesem Jahr läuft vom 8. bis 22. Oktober 2025. Danach ist unklar, ob und wie die Unterstützung fortgeführt wird. Wer seine gültige Netzzusage vom Netzbetreiber nicht rechtzeitig einholt (dieser kann sich gesetzlich bis zu 4 Wochen Zeit lassen), riskiert, die Förderung von bis zu 4.000 € zu verpassen. Bezuschusst werden sowohl die PV-Anlage selbst (bis zu 160 €/kWp) als auch der Stromspeicher (150 €/kWh).

Exklusiver Krone-Bonus

Für treue Leserinnen und Leser der Kronen Zeitung gibt es zusätzlich einen handfesten Vorteil: 400 € Direktabzug auf die PV-Anlage – zusätzlich zur Bundesförderung. Dieser Bonus gilt exklusiv für Krone-Abonnentinnen und -Abonnenten – und wird direkt vom Angebotspreis abgezogen.

Alles aus einer Hand – Krone Sonne machts einfach

Krone Sonne kümmert sich aber nicht nur um die Beratung und Planung, sondern auch um die komplette Förderabwicklung. Mit mehr als 4.000 realisierten Anlagen setzt das Unternehmen auf regionales Handwerk und höchste Qualität. Jetzt gibt es mit PV PUR erstmals ein Angebot, das sich auch für kleinere Budgets lohnt.

Jetzt handeln statt warten

Wer auf Photovoltaik setzt, spart nicht nur Energiekosten, sondern macht sich auch unabhängiger von steigenden Strompreisen. Mit PV PUR sichern Sie sich Ihre Photovoltaikanlage zum Bestpreis, inklusive Speicher und Förderung. Doch Zeit ist Geld – und die Förderfrist tickt. Also gleich informieren, Angebot sichern und noch vor Oktober starten – solange die Förderung läuft. 

PV PUR – Photovoltaik für jedes Budget.
Kostet wenig. Spart viel.

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
150.378 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
93.586 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
91.678 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1822 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1678 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1218 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
PV-Förderung
Voraussichtlich letzte Chance auf bis zu 4.000 €
Einfach und effizient
PV PUR: Sonnenstrom ab 54 € im Monat
Nach Fahndungserfolg
Bügelnder Polizist erkennt Täter: Wende im Prozess
Ärger in Halbturn
Listen-Gemeinderat ortet falsche Protokolle
Scheibe eingeschlagen
Fünf Monate altes Baby war im Auto eingesperrt
Folgen Sie uns auf